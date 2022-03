VOLLEY B/m – Sonora sconfitta del Galatone a Molfetta, il dg Papa: “Voltare subito pagina”

Sonora sconfitta e partita da dimenticare: l’Allianz Colazzo Galatone sabato ha perso 3-0 a Molfetta nella 20esima giornata di campionato del girone L di Serie B di volley maschile.

Comincia male da subito, con due infortuni nelle file biancoverdi prima della gara: quelli dell’opposto Giuseppe Scialò e del capitano Donato Musardo, entrambi costretti a rinunciare al match. Finisce 25-20 per i padroni di casa il primo set ma nei successivi parziali il distacco del Molfetta si fa più ampio (25-14 e 25-16 il secondo e terzo set).

Era una partita difficile, tra due squadre che finora hanno ben figurato in campionato. Con questa vittoria il Molfetta supera l’Allianz Colazzo Galatone in classifica e sale al sesto posto a 25 punti. Scivola in ottava posizione invece il Galatone che domenica affronterà in casa il Campobasso, secondo in classifica e sicuramente una delle squadre più forti del girone.

Non nasconde l’amarezza dopo il match il direttore generale dell’Allianz Colazzo Galatone Alberto Papa: «Una partita iniziata malissimo avendo dovuto subito rinunciare allo scacchiere iniziale a causa degli infortuni prima di Musardo e poi, durante il riscaldamento pre-gara, del bomber Scialò. Sapevamo di venire a giocare in un campo difficilissimo, volevamo prendere punti ma non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti. Abbiamo visto la brutta copia della squadra scesa in campo nelle partite precedenti. Adesso dobbiamo voltare pagina – conclude Papa – poiché il campionato non dà tregua».

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 20): Matervolley-Joivolley 0-3, Energytime CB-Grottaglie 3-1, Leverano-Andria 3-1, Green Bari-Area Brutia CS 3-0, Molfetta-Galatone 3-0, Turi-Taviano 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 39 – Green Bari 39 – Joivolley 39 – Energytime CB 38 – Turi 30 – Molfetta 25 – Grottaglie 25 – Galatone 23 – Matervolley 14 – Andria 12 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 mar.): Joivolley-Green Bari, Galatone-Energytime CB, Grottaglie-Molfetta, Leverano-Turi, Area Brutia CS-Matervolley, Taviano-Andria.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)