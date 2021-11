SERIE B – Verso Spal Lecce: Mancosu vs Strefezza, gara di grandi ex a Ferrara. Programma e arbitri della 15ª

Ieri sera si è chiusa la 14esima giornata, col pareggio tra il Como e il Parma del nel allenatore Beppe Iachini (esonerato Maresca), e questa sera si ritorna in campo per la 15esima di Serie B con l’anticipo tra Ternana e Crotone. Il turno, poi, si chiuderà dopo 48 ore.

Per il Lecce c’è la missione di Ferrara contro la Spal dell’ex capitano giallorosso Marco Mancosu, tre reti sinora in campionato. Sta andando decisamente meglio l’ex spallino, ora perno fisso dell’attacco di Marco Baroni, Gabriel Strefezza, altro grande ex dell’incontro, che a Ferrara ci è cresciuto, ha esordito in Serie B a nemmeno vent’anni (con Leonardo Semplici) e a Ferrara ci è ritornato, dopo le esperienze con la Juve Stabia e con la Cremonese. Nella scorsa stagione, tra i quattro gol messi a segno, uno fu realizzato proprio al Lecce. Era il 22 dicembre 2020 e Spal-Lecce la decise il brasiliano al minuto 79, sfruttando un avventato rinvio di Paganini.

L’ultimo (e unico) successo leccese a Ferrara risale al 2019-20 in Serie A, con Liverani allenatore: 1-3 con doppietta su rigore di Mancosu e gol di Calderoni; Di Francesco per gli emiliani. Nella squadra dell’ex Brescia, Pep Clotet, mancherà il capitano Francesco Vicari, squalificato per ben tre turni per una testata ad un avversario. Arbitrerà Guida di Torre Annunziata (otto precedenti: due vittorie, tre sconfitte, tre pareggi, dati wlecce.it).

Il programma e le designazioni della 15esima

lun. ore 20.30

Ternana-Crotone: Marco Serra di Torino (Trinchieri-Capaldo; IV Emmanuele; VAR Prontera-Grossi)

—

mar. ore 18

Cremonese-Frosinone: Giacomo Camplone di Pescara (Vigile-Cipressa; IV Costanza; VAR Manganiello-Galetto)

Pisa-Perugia: Gianpiero Miele di Nola (Di Gioia-Massara; IV Centi; VAR Marini-Rossi L.)

—

mar. ore 20.30

LR Vicenza-Benevento: Paolo Valeri di Roma 2 (Berti-Yoshikawa; IV Zamagni; VAR Fabbri-Mastrodonato)

Monza-Cosenza: Daniele Minelli di Varese (Fontemurato-Garzelli; IV Cherchi; VAR Banti-Rossi M.)

Pordenone-Alessandria: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Lanotte-D’Ascanio; IV Delrio; VAR Giua-Scatragli)

Reggina-Ascoli: Rosario Abisso di Palermo (Longo-Lombardi; IV Pirrotta; VAR Maggioni-Mokhtar)

Spal-Lecce: Marco Guida di Torre Ann. (Bercigli-Della Crone; IV Fontani; VAR Massimi-Margani)

—

mer. ore 18

Parma-Brescia: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Tegoni-Rocca; IV Bordin; VAR Di Paolo-Imperiale)

—

mer. ore 20.30

Cittadella-Como: Eugenio Abbattista di Molfetta (Di Iorio-Di Giacinto; IV Longo; VAR Fabbri-Sechi)

—

CLASSIFICA: Pisa 28 – Brescia 27 – Lecce 25 – Frosinone 23 – Benevento, Cremonese, Ascoli, Monza e Reggina 22 – Perugia e Cittadella 21 – Como 20 – Ternana e Parma 18 – Spal 17 – Cosenza 15 – Alessandria 14 – Crotone 8 – LR Vicenza 7 – Pordenone 4.

(foto: Guida di Torre Annunziata – Ph. Coribello/SalentoSport)