LA CRONACA – Cambio modulo e più attenzione non bastano: il Lecce perde anche con la SPAL

Un Lecce più coriaceo rispetto a sabato, ma lontano parente di quello delle settimane precedenti, incassa la seconda sconfitta di fila vendendo battuto per 1-0 dalla Spal. Un match combattuto, in cui i giallorossi non avrebbero meritato di perdere ma in cui si sono fatti male da soli, vedi l’assist di Paganini per il gol vittoria di Strefezza e i tanti facili gol sbagliati. I giallorossi scendono così all’ottavo posto.

Corini e Lanna sorprendono tutti, schierando i giallorossi con un rivoluzionario 3-5-2 ed inserendo gli adattati Adjapong e Zuta al fianco di Lucioni dietro. Modulo semi speculare per Marino, che propone un 3-4-2-1 con Castro e Valoti a supporto di Paloschi. L’inizio di gara registra un buon Lecce, subito voglioso di farsi vedere in avanti. Al 5′ Coda è liberato al tiro, ma spara alto da buona posizione. Situazione più o meno simile, ma stavolta con una conclusione al volo, al nono sul destro di Paganini, anche questo alle stelle. Ben più insidiosa alla prima sortita offensiva la Spal, che al dodicesimo coglie il palo con Sernicola; sul tiro dal limite dell’esterno estense è però decisiva la manona di Gabriel. Pericoloso Mancosu al quarto d’ora, quando il suo destro al volo trova la presa sicura di Thiam. Occasionissima Lecce al 26′: Mancosu serve a ritroso Majer, i cui due tentativi vengono ribattuti altrettante volte dalla difesa locale prima entrassero in rete. Dal corner seguente, Lucioni di testa impegna Thiam in due tempi. Ma è ancora Gabriel, al 33′, a doversi superare per opporsi al destro a botta sicura di Paloschi. Sul ribaltamento di fronte Mancosu si mangia un gol quasi fatto allargando troppo il mancino da due passi. Ancora Lucioni pericoloso al quarantatreesimo: il colpo di testa è nettamente fuori misura. Nel finale altra opportunità salentina, stavolta sul destro di Coda che non inquadra la porta dal limite prima del fischio di fine prima frazione.

Nella ripresa Spal subito d’assalto e vicina al gol al 50′, quando Paloschi sovrasta Adjapong e di testa coglie in pieno il palo da due passi. Reazione giallorossa e, un minuto dopo, tiro di Calderoni smorzato in corner. Al 57′ è invece Coda ad impegnare severamente Thiam da fuori, trovando la respinta del portiere sui piedi di Mancosu che insacca, ma in fuorigioco. Al 63′ bravo Gabriel sul colpo di testa di Murgia, deviato abilmente. Subito dopo Coda fallisce un rigore in movimento, calciando addosso a Thiam solo davanti al portiere. L’azione si ripete tre minuti dopo ed a vincere il duello è ancora l’estremo di casa. Al 71′ Stepinski sfiora il palo di testa su cross di Adjapong. Quando il Lecce sembrava sul punto di mettere il naso davanti all’avversario, la Spal passa all’ottantesimo: cross innocuo, Paganini rinvia male sul piede di Strefezza che si inventa un eurogol e la infila sotto la traversa. Nel finale i giallorossi si lanciano in attacco, e al 93′ prendono in pieno la traversa con Lucioni. È 1-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Vicenza alle ore 15 di domenica 27.