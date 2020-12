LECCE – Coda spreca l’impossibile, Paganini assist-man. Gabriel evita guai peggiori: le pagelle della sconfitta contro la Spal

LE PAGELLE DI SPAL-LECCE

Gabriel voto 6,5: nel primo tempo compie due grandi interventi, su Sernicola prima e Paloschi poi, ripetendosi su Murgia nella seconda frazione. Nulla può sulla splendida conclusione di Strefezza. A conti fatti si conferma come l’uomo dal rendimento più alto dell’intero collettivo.

Adjapong voto 5,5: rispetto alla disastrosa sfida contro il Pisa, il terzino ex Sassuolo si dimostra più attento e concentrato soprattutto in fase difensiva. Quando c’è da spingere non riesce a farlo con la solita intraprendenza, anche per merito di un sempre pericoloso Strefezza. Paloschi, però, lo sovrasta in un duello aereo, ma il palo lo salva.

Lucioni voto 6,5: nonostante la pericolosità della formazione guidata da Marino, lo Zio tiene botta in maniera egregia, uscendo da vincitore in diversi duelli individuali. Nella finale prova a suonare la carica, colpendo anche una clamorosa traversa che poteva valere il gol del pari.

Zuta voto 6: schierato un po’ a sorpresa nel ruolo di terzo centrale a sinistra, il macedone risponde abbastanza bene, tirando fuori una prestazione pulita e ordinata, concedendo veramente poco agli avanti di casa.

Calderoni voto 5,5: anche nel ruolo di quinto, fatica un po’. Nessun errore grossolano, ma un paio di giocate forzate e di fatto poca incisività quando c’è da spingere.

Paganini voto 5: meglio rispetto ad altre apparizioni, ha il merito di proporsi con i giusti tempi, rischiando di trovare il guizzo decisivo in più di un occasione. Ha il demerito di risultare assolutamente decisivo nell’azione che porta al vantaggio Spallino, regalando a Strefezza, l’assist per il gol da tre punti. Fino a quel momento non aveva sfigurato, ma è un errore da tre punti.

Dall’83’ Falco sv: Troppo pochi spiccioli di gara per provare a rimediare in extremis. Trova Lucioni al 93′, ma il difensore colpisce la traversa.

Tachtsidis voto 6: pronti via e forza una giocata che rischia di costare cara, ma quando sale il cattedra, trova dei corridoi che nessuno vede come lui. Per ben due volte serve a Coda degli splendidi assist, che purtroppo l’Hispanico giallorosso non riesce a sfruttare. Rischia, però, troppo, specie nei dintorni della propria area.

Majer voto 6: al fianco di Tachtsidis, corre anche per il compagno di reparto, caricandosi tutto il lavoro di filtro in mezzo al campo, situazione che di fatto esalta le sue caratteristiche. Tiene bene, risultando anche molto preciso ed efficace.

Dall’83’ Henderson sv

Mancosu voto 6: quando si attiva è sempre l’uomo di maggiore qualità di tutti i 22 in campo, ma purtroppo per il Lecce la condizione fisica non è delle migliori, e questo lo si vede quando c’è da accelerare. A volte sbaglia la scelta, rendendosi però protagonista di un grande recupero su Strefezza nella prima frazione, a conferma del grande cuore.

Dal 65′ Listkowski voto 6: garantisce freschezza alla mediana in un momento di difficoltà.

Coda voto 5: primo tempo in chiaroscuro, con due tentativi poco convinti. Nella ripresa spreca clamorosamente il gol del vantaggio, trovando pochi minuti più tardi un super Thiam sulla sua strada, bravo a dire di no con un bell’intervento di piede. Questa volta gli errori pesano davvero troppo.

Stepinski voto 5,5: meglio di Coda ma non certamente positivo. Lotta, senza mai risparmiarsi, ma di fatto ci prova in una sola occasione, quando a venti dalla fine, sfiora il gol con una bella torsione.

Dall’83’ Pettinari sv: vedi Falco.

All. Lanna voto 5,5: squadra certamente più ordinata ed attenta rispetto alla disastrosa sfida contro il Pisa, anche per via di un modulo certamente più guardingo. Mancosu e compagni rischiano in più di una circostanza, ma hanno anche diverse buone chance. La scelta tattica è anche comprensibile, ma a conti fatti arriva la seconda sconfitta consecutiva e purtroppo questo incide nel giudizio, come non può non tenersi conto di una fase difensiva che continua a lasciare delle perplessità.

SPAL: Thiam 7 Tomovic 6,5 Vicari 6,5 Ranieri 6 (89′ Salamon sv) Strefezza 7,5 Esposito Sa. 6 Murgia 6 (66′ Di Francesco 6) Sernicola 5,5 (66′ Sala 6) Castro Valoti 6 (74′ Missiroli 6,5) Paloschi 6 (74′ Floccari 6,5) All. Marino 6,5.