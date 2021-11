FEMMINILE – Lecce Women, giornata no: a Roma spreca tanto e perde anche Benny Cucurachi

Pareggio con tante recriminazioni e con un infortunio preoccupante a Benny Cucurachi per il Lecce Women sul campo della Roma XIV. Reti bianche, nonostante le tante occasioni da rete create dalle salentine e non concretizzate da D’Amico e compagne, anche per via della bravura del portiere di casa De Angelis, decisiva in almeno tre occasioni.

Per Cucurachi, infortunio al ginocchio, verso la fine del primo tempo, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Un bel guaio per il Lecce Women che rischia di perdere una delle sue calciatrici migliori. Domenica prossima, a Castrignano de’ Greci, gara casalinga contro il Trastevere.

—

IL TABELLINO

ROMA XIV-LECCE WOMEN 0-0

ROMA XIV: De Angelis; Fatati, Monti, Bartolucci (43′ st Padovan), Santacroce, Giustiniani (43′ st Iuliano), Refi (10′ st Daggiante), Antonilli (30′ st Norgaro), Guerrera (22′ st De Stradis), Galluzzi, Apicella. Allenatore Serafico.

LECCE WOMEN: Rizzon; Bengtsson, Felline, Zawadzka, Rollo; Coluccia (11′ st Bocchieri), Cucurachi (36′ pt Pomes), De Benedetto, Marsano; Bisanti, D’Amico. A disp.: Serio, Di Lorenzo, Monno, Durante. All.: La Mazza Gianluca (Indino squalificata).

ARBITRO: Dorillo di Torino.

—

RISULTATI (giornata 8): Catania-Chieti 0-3, Grifone G.-Fesca Bari 2-0, Matera-E. Coscarello 4-3, Rever Roma-Res Roma 0-4, Roma XIV-Lecce Women 0-0, Vis Mediterranea-Independent 1-1, Crotone-Aprilia Racing 1-1, Trastevere-Apulia Trani 8 dic..

CLASSIFICA: Chieti 24 – Res Roma 22 – Trastevere 19 – Apulia Trani e Matera 18 – Crotone 13 – Aprilia Racing e Vis Mediterranea 11 – Lecce Women 9 – Rever Roma 8 – Grifone Gialloverde 6 – Independent 5 – Roma XIV e Fesca Bari 4 – Catania 3 – E. Coscarello 0.

PROSSIMO TURNO (05/12): Aprilia-Matera, Apulia Trani-Rever Roma, Catania-Crotone, Chieti-Vis Mediterranea, E. Coscarello-Fesca Bari, Independent-Grifone Gialloverde, Lecce Women-Trastevere, Res Roma-Roma XIV.

(foto: Benny Cucurachi)