SERIE B – Una giornata dai mille colpi di scena: l’analisi e i numeri del 35° turno

Se ancora qualcuno aveva qualche dubbio, la giornata numero 35 di Serie B ne è stata l’ennesima conferma. Nel campionato cadetto non c’è mai nulla di scontato, specie nei turni conclusivi dove ognuno combatte, con i denti, per il proprio obiettivo.

E fu così che ieri le prime tre della classifica persero tutte, abbastanza nettamente e rovinosamente. L’Empoli, castigato ad Ascoli, in piena lotta per uscire dalla zona rossa, è tornato a casa a mani vuote dopo ben sei mesi (l’altra sconfitta, per la capolista, arrivò il 1° novembre dello scorso anno, a Venezia). Il Lecce, che, col Cittadella si giocava la prima delle quattro finali (così come si chiamano ora, con termine anche abbastanza abusato), si è dovuto inchinare ai colpi di D’Urso, del salentino Rosafio e di Proia; la Salernitana, che sembrava lanciatissima e anche favorita dall’assenza di otto titolari nel Monza, è clamorosamente caduta all'”Arechi, rilanciando proprio le ambizioni di promozione diretta dei brianzoli.

E potremmo andare avanti così per molto altro tempo. Cosa lascia in dote la 35esima giornata? Questi spunti.

1. L‘Empoli, vincendo martedì con il Cosenza, è promosso in A;

2. Il Lecce non ha più bonus: ha sprecato quello con la Spal, ma poi, il destino, gliene ha voluto consegnare un altro, clamorosamente gettato alle ortiche ieri pomeriggio. E sono due. I giallorossi continuano a fare flop tra le mura amiche, mentre fuori, come per incanto, viaggiano come un treno; non basterà non perdere a Monza, perchè bisogna anche guardarsi le spalle dalla Salernitana, impegnata a Lignano col Pordenone (a sua volta, invischiato nella lotta per evitare i playout);

3. La Salernitana è ancora in piena corsa per il secondo posto: vincendo col Pordenone, automaticamente, guadagnerebbe punti su una tra Monza e Lecce (o su entrambe). E potrebbe mettere la freccia in caso di pareggio all’ex “Brianteo” e contemporanea vittoria contro i friulani:

4. Il Monza è la squadra che esce meglio dalla 35esima giornata. Si è complicato la vita da solo, col caso degli “Otto di Lugano” (che ricordano vagamente gli “Undici di Ocean” in un film cult negli anni 2000) ma ha fatto saltare il banco e, ora, ha il coltello dalla parte del manico. Vincendo contro il Lecce, lo scavalcherebbe. Cosa altamente improbabile, sino a nemmeno tre turni fa.

5. Il Venezia si è svegliato troppo tardi per ambire al secondo posto. Formalmente è ancora in corsa, ma, ad oggi, cinque punti da recuperare (e tre squadre da scavalcare) sembrano davvero tanti.

L’unica nota lieta, per il Lecce, arriva dalla classifica marcatori, nella quale Coda, complice la squalifica di Mancuso, mette dentro la 22esima rete personale e risponde all’attaccante dell’Empoli, andato a segno nel recupero col Chievo di metà settimana. Numeri stratosferici per l'”Hispanico”, con la possibilità, nelle prossime tre partite, di essere ancora migliorati al rialzo.

Questa la classifica marcatori dopo la 35ª:

22 RETI: Coda M. (Lecce);

19 RETI: Mancuso L. (Empoli);

13 RETI: Forte F. (Venezia);

12 RETI: Ayè F. (Brescia), Marconi M. (Pisa);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza), Tutino G. (Salernitana), Valoti M. (Spal);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Ciofani D. (Cremonese), Bajic R. (Ascoli);

9 RETI: Aramu M. (Venezia), Ciurria P. (Pordenone);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), La Mantia A. (Empoli), Gargiulo M. (Cittadella), Frattesi D. (Monza);

7 RETI: Novakovich A. (Frosinone), Stepinski M. (Lecce), Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza), Strizzolo L. (Cremonese), Garritano L. (Chievo), Sabiri A. (Ascoli), Proia F. (Cittadella);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Vido L. (Pisa), Musiolik S. (Pordenone), Gucher R. (Pisa), Dany Mota (Monza), Matos R. (Empoli), Dionisi F. (Ascoli), Jagiello F. (Brescia);

5 RETI: Boateng K. (Monza), Torregrossa E. (Brescia), Djuric M. (Salernitana), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Olivieri M. (Empoli), Ogunseye R. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce), Ndoj E. (Brescia), Ceter Valencia D. (Pescara), Dessena D. (Pescara), De Luca M. (Chievo), Mazzitelli L. (Pisa), Margiotta F. (Chievo), Carretta M. (Cosenza), Parzyszek P. (Frosinone), Rivas R. (Reggina), Bjarnason B. (Brescia), Tremolada L. (Cosenza);

4 RETI: 23 calciatori (Pettinari S.);

TRE RETI: 33 calciatori (Maggio C., Majer Z., Henderson L.);

DUE RETI: 60 calciatori (Falco F.);

UNA RETE: 101 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

