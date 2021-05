LECCE – Sorriso Primavera, i lupacchiotti sbranano lo Spezia

Un rigore di Felici, un gol di Back e uno di Maselli firmano il successo, netto, della Primavera del Lecce sullo Spezia nel match valido per la nona di ritorno giocato stamani al Kick Off di Cavallino.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale, però, è stato il Lecce a sfiorare il vantaggio con Macrì, la ripresa si apre con l’immediato break dei giallorossi grazie ad un rigore trasformato da Felici per fallo su Back. Alla mezzora circa, il Lecce arrotonda con Back che, da pochi passi, fa secco Pucci su assist di Felici. Il tris dei locali è a firma di Maselli che approfitta di un’ingenuità difensiva spezzina e deposita il 3-0.

Ora il calendario si ferma per dare spazio ai recuperi. I giallorossi torneranno in campo sabato 8 in trasferta contro la Reggina (19esima giornata).

—

IL TABELLINO

LECCE-SPEZIA 3-0

RETI: 4′ st rig. Felici, 28′ st Back, 38′ st Maselli

LECCE: Borbei, Hasic, Trezza, Maselli, Ciucci (43’ st Pani), Monterisi, Macrì, Vulturar (43’ st Secansky), Back (39’ st Ancora), Berg (19’st Mancarella), Felici (39’ st Ortisi), A disp.: Viola, Cultraro, Pascalau, Travaglini, Schirone, Inguscio, Piazza. Allenatore: V. Grieco.

SPEZIA: Pucci, Franzoni (34’ st Gabelli), Scieuzo, Martini (24’ st Vietina), Masi, Bertola, Leoncini (15’ st Afi Ayoub), Pietra, Bellucci (15’ st Gaeta), Chietti (34’ st Mariotti), Gaddini. A disp.: Dido, Andreani, Giorgi, Sakho, Nobile. Allenatore: V. Bonacina.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

NOTE: Ammoniti Bellucci, Martini, Vulturar.

—

RISULTATI (Primavera B, giornata 20): Salernitana-Frosinone 2-5, Lecce-Spezia 3-0, Benevento-Napoli 2-3, Cosenza-Pescara rinviata, V. Entella-Crotone (04.05), Pisa-Reggina (12.05).

CLASSIFICA: Lecce** 37 – Pescara***** 35 – Napoli*** e Entella** 31 – Spezia*** 25 – Frosinone*** 23 – Benevento* 22 – Crotone***** 21 – Cosenza***** 20 – Pisa** 15 – Reggina*** 13 – Salernitana** 10.

(foto: Mattia Felici, un gol e un assist – archivio ©Coribello-SalentoSport)