SERIE B – Monza, gli “otto di Lugano” non partono per Salerno

Il Monza partirà per Salerno senza gli otto “protagonisti” della trasferta al Casinò di Lugano. Questo, come specificato dal club, per “scelta tecnica” e non per precauzione o altro.

I non convocati sono calciatori del calibro di Bellusci, Boateng, Barillà, Bettella, Anastasio, Gytkjaer, Donati e Armellino e sono stati messi in isolamento attivo, con tampone negativo, secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie lombarde.

“Essi potrebbero prendere parte alla partita Salernitana-Monza – prosegue la nota del Monza Calcio – ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile”.

Pertanto, il Monza che si presenterà domani a Salerno sarà una squadra decisamente falcidiata. La Salernitana, dal canto suo, non avra in panchina il suo tecnico Fabrizio Castori, fermato dal Covid.

Va ricordato che, martedì prossimo, sarà proprio il Lecce a far visita al Monza all’U-Power Stadium.

(foto: K. Boateng, uno degli “otto di Lugano” – archivio ©Coribello-SalentoSport)