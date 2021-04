GINOSA – Forfait anche a Gallipoli, il club: “In settimana decideremo se continuare o rinunciare”

Come preventivabile, il Ginosa, domenica pomeriggio, non si presenterà a Gallipoli. Il club tarantino, già da oltre dieci giorni alle prese con un focolaio di Covid all’interno del gruppo-squadra, ha reso noto, poco fa, che, ad oggi, sono 12 i tesserati attualmente positivi.

“Purtroppo – si legge nella nota – la situazione in casa biancazzurra non è delle migliori. Ancora positivi sono risultati al tampone ben nove calciatori e tre componenti dello staff tecnico. Situazione critica per il Ginosa che, come da protocollo, ha provveduto all’isolamento dei positivi secondo le direttive Figc e ministeriali. La squadra non si allena da oltre tre settimane, in quanto sono stati sospesi tutti gli allenamenti. Con l’ennesima gara rinviata, il Ginosa deve recuperare tre partite. Ma la situazione è preoccupante soprattutto per le condizioni di salute di alcuni dei componenti della rosa. In settimana, la società biancazzurra deciderà se continuare questo strano campionato, oppure rinunciare per salvaguardare prima di tutto la salute, di tutti”.

Domenica 2 maggio, quindi, per l’ottava giornata, si giocheranno solo quattro gare: Racale-Massafra, Castellaneta-Maglie, DC Otranto-Sava e Ugento-Grottaglie. Deghi-Martina è stata posticipata a mercoledì 5.