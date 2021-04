SERIE B – Cittadella, Venturato: “Il Lecce la squadra più brava nel ritorno. Coda? Il migliore della B”

Sono 20 i calciatori convocati da mister Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, per la sfida di domani contro il Lecce. Non partono per il Salento Benedetti, Cassandro, Tsadjout e Tavernelli (a segno all’andata) per problemi di vario tipo. Ritornano disponibili Donnarumma e Baldini. Ci sono anche gli ex Lecce, Rosafio e Beretta.

La formazione veneta punta a fare bottino pieno per alimentare la corsa playoff. Così il tecnico: “Nel girone di ritorno, il Lecce ha dimostrato di essere la più brava. Si gioca la Serie A diretta, quindi mi aspetto che faccia di tutto per vincere. Ha capacità tecniche, fisiche, esperienza ed è maturata molto in questo campionato, mi aspetto una partita molto difficile. A noi potrebbe anche non bastare quota 55 per andare ai playoff, dipende cosa farà la Reggina in queste partite. Inutile fare calcoli, pensiamo a noi stessi gara per gara. Ho una rosa di giocatori che mi dà l’opportunità di schierare una formazione competitiva, indipendente da chi gioca. Coda? L’ho allenato due anni, ha dimostrato da sempre il suo valore. Da giovane, con me, ne ha fatti dieci il primo anno, nel tempo ha maturato consapevolezza e ha dimostrato di essere l’attaccante più valido della B, ma ha anche fatto gol in Serie A. Bisognerà avere particolari attenzioni, perché sa fare gol in tutti i modi. Dovremo cercare di tenerlo lontano dalla porta ma non sarà facile perché è un giocatore che sa fare la differenza”.

I convocati

PORTIERI – Maniero e Kastrati

DIFENSORI – Perticone, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli, Frare, Donnarumma

CENTROCAMPISTI – Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

ATTACCANTI – Rosafio, Beretta, Ogunseye, Baldini

(fonte: trivenetogoal.it)