SERIE C/C – Con la visita del Palermo, si chiude la stagione della Virtus Francavilla: il programma

Si chiude la stagione regolare del girone C di Serie C e anche quella della Virtus Francavilla, ormai salva e lontana dalla zona playoff. I biancazzurri, domani sera, ospiteranno il Palermo per l’ultima passerella nel proprio stadio prima di godersi qualche settimana di vacanza.

Con la Ternana già ampiamente promossa in Serie B, restano da definire le posizioni playoff e le squadre che si giocheranno la salvezza ai playout.

Il programma della 38esima e ultima giornata:

dom. ore 20.30

Bari-Bisceglie: Marco Monaldi di Macerata (Carpi Melchiorre-Trasciatti; petrella)

Foggia-Catania: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Camilli-Agostino; Arena)

Casertana-Paganese: Davide Moriconi di Roma 2 (Donato-Biffi; Tartarone)

Catanzaro-Monopoli: Cristian Cudini di Fermo (Salama-Dicosta; Cascone)

Cavese-Avellino: Claudio Panettella di Gallarate (Teodori-Pintaudo; Madonia)

Teramo-Viterbese: Ettore Longo di Cuneo (Tinello-Pilleri; Mastrodomenico)

Ternana-Juve Stabia: Antonino Costanza di Agrigento (Boggiani-Landoni; Ursini)

Vibonese-Turris: Luca De Angeli di Milano (Franco-El Filali; Pashuku)

Virtus Francavilla-Palermo: Valerio Crezzini di Siena (Zampese-Tempestilli; Gigliotti)

–

CLASSIFICA: ternana 90 – Catanzaro e Avellino 67 – Bari 60 – Catania e Juve Stabia 58 – Foggia e Palermo 50 – Teramo 49 – Casertana 44 – Viterbese e Monopoli 40 – Virtus Francavilla e Turris 38 – Vibonese 35 – Paganese 31 – Bisceglie 30 – Cavese 22.

(foto: ªCoribello-SalentoSport)