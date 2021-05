VOLLEY B2/f – Melendugno, il presidente Lugibello traccia la rotta: “Percorso straordinario, vogliamo continuare a stupire”

In attesa che vengano ultimate le gare di recupero, in casa Volley Melendugno, trionfatore, a punteggio pieno, del gironcino M2 di Serie B2 femminile, parla il presidente Giuseppe Lugibello.

“Penso che in questo momento, vedendo il percorso che si è fatto e dove siamo, c’è poco da dire, abbiamo fatto un percorso straordinario. Sappiamo che adesso arriva il difficile, ma, al tempo stesso, vedo le ragazze tranquille, lavorano, la nostra è una squadra che sta bene e che non si tira indietro davanti a nulla Tra meno di due settimane inizieranno i playoff promozione, ci arriviamo come una delle candidate alla vittoria finale, questo ci dovrà trasmettere tanta gioia, gli stimoli non mancano, non resta che entrare in campo con la massima concentrazione con in testa l’obiettivo di continuare a stupire, senza troppe pressioni ma con la giusta determinazione, sono certo che la Narconon Melendugno darà filo da torcere a tutti. Sarebbe bello giocare i playoff con accanto i nostri tifosi, ci mancano veramente tanto e vivere lo sport senza la propria gente è triste, lo sport è calore, colore, condivisioni di emozioni, sono certo che continueranno a seguirci e a tifarci da casa. Come sempre la società è presente e vicina alla squadra e staff tecnico, auguro a tutti un grosso in bocca al lupo, forza ragazze ora più di prima”.