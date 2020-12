SERIE B – Una delle sorprese del primo scorcio di stagione: il Venezia di Zanetti e di tre ex Lecce

È forse una delle sorprese di questa primissima parte di stagione il Venezia di mister Paolo Zanetti, prossima avversaria del Lecce, sabato alle ore 14 al Via del Mare. Gli arancioneroverdi sono in serie positiva da tre turni, avendo vinto a Chiavari con l’Entella, pareggiato a Brescia (le Rondinelle hanno trovato il gol del pari al 95′) e vinto in casa contro l’Ascoli, in rimonta, sabato scorso.

Diciassette i punti racimolati in nove turni di campionato, solo uno in meno rispetto alla truppa di Eugenio Corini e con una delle migliori difese del campionato, avendo subito solo sette marcature. Buona parte del suo potenziale offensivo è affidato a Francesco Forte, attuale vice capocannoniere dietro al leccese Massimo Coda. Il romano, classe 1993, vanta grande esperienza in giro per l’Italia e nella scorsa stagione, con la maglia della Juve Stabia, si è messo in evidenza con 17 reti in 32 presenze, suo record assoluto in carriera. Cresciuto nel florido vivaio della Tor Tre Teste, Forte è poi passato da Pisa prima di essere notato dall’Inter e tesserato nelle sue formazioni giovanili, vincendo anche lo Scudetto Primavera 2011-12 ed esordendo in Serie A in Palermo-Inter nell’aprile 2013 con Stramaccioni allenatore. Poi tanta gavetta in Serie C, dove spiccano due buone annate con la Lucchese, e il ritorno in Serie B.

Da tenere sott’occhio anche Mattia Aramu, tre reti stagionali, tra cui l’ultima, bellissima, in rovesciata, contro l’Ascoli. Nella rosa di mister Zanetti ci sono tre ex leccesi. Il più noto è Antonio Marino, nelle rose delle due squadre che, con Liverani, hanno infilato due promozioni consecutive e in cerca di una maglia da titolare nella difesa veneziana. C’è anche Francesco Di Mariano, il nipote di Totò Schillaci di passaggio a Lecce nella sua primissima parte della sua carriera. C’è, infine, Luca Fiordilino, anche lui a segno insieme ad Aramu nell’ultima gara contro l’Ascoli e con 30 presenze con la casacca giallorossa nella sfortunata stagione di Serie C 2016-17. Da tenere sott’occhio, per Lucioni e compagni, anche Alessandro Capello, sette reti nella scorsa stagione col Venezia ma ancora a secco in questa.

Tredici i precedenti tra Lecce e Venezia al Via del Mare con sette vittorie giallorosse e una sola per gli arancioneroverdi, circa novant’anni fa. L’ultimo confronto diretto risale al settembre 2018 e fu vinto, in rimonta, dai giallorossi di Liverani con una doppietta di Palombi (e gol vittoria al 92′); dell’ex Di Mariano la rete dei veneti (fonte wlecce.it).