EVENTI – “Facce da Lecce”, consegnato il primo assegno alla Ail Lecce. Ma la raccolta fondi continua

Un assegno di cinquecento euro per l’Ail Lecce (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfoma e mieloma) è stato donato ieri dalla giornalista sportiva Carmen Tommasi, provento di gran parte degli incassi della vendita del suo libro “Facce da Lecce: 12 ritratti dall’era Semeraro a oggi“ (QUI), edito da Placebook Publishing.

“Avrei voluto tenere tutto questo in forma privata, la donazione è un aspetto intimo, profondo e delicato. Il più delle volte – spiega Tommasi – ha un’accesa motivazione personale. La mia è molto forte. Ho perso mamma per questa maledetta ‘bestia’, come ho detto in più occasioni. Ecco perchè, ci tengo a pubblicizzare, uso questo termine non a caso, questo mio gesto. Voglio sensibilizzare i più a donare e il mio lavoro, e la mia piccola creatura, me lo stanno permettendo”.

Questo il commento del presidente dell’Ail Lecce, Mario Tarricone: “Il suo gesto è particolarmente significativo, per noi, in un periodo come questo, nel quale a causa dell’emergenza Covid è più difficile continuare a sostenere economicamente gli interventi di aiuto che AIL Lecce realizza sia sostegno dei pazienti della provincia di Lecce affetti da emopatie sia a sostegno dei due reparti di Ematologia operanti a Lecce e Tricase. A questo grazie si aggiunge un plauso alla dottoressa Tommasi per aver pubblicato un libro che non solo documenta la storia del Lecce attraverso le voci dei suoi protagonisti, ma ne tratteggia la partecipazione “emotiva”: per noi dell’AIL, che siamo abituati all’attenzione agli aspetti umani di ogni storia, questo gesto produce anche una felice assonanza di intenti“.

La raccolta fondi, però, non terminerà qui. Il libro è in vendita in tutti i Leccestore Salentinamente, rivenditore ufficiale dell’U.S. Lecce ed anche su Amazon, in formato ebook e cartaceo. Questo il link per poterlo acquistare: https://www.amazon.it/dp/B08LG792ZH. Il prezzo di copertina è di 10 euro.