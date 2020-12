SERIE B – Ascoli-Pescara apre la 10ª giornata. Lecce, buona tradizione col Venezia al “Via del Mare”: i numeri e le designazioni

Al via questa sera una nuova giornata, la decima, del campionato di Serie B. In campo Ascoli e Pescara. Il Lecce attende la visita del Venezia al Via del Mare, domani alle ore 14. Dirigerà la sfida il signor Abbattista della sezione di Molfetta, in carriera un’altra sola volta ad arbitrare il Lecce, in occasione della gara di Coppa Italia dell’agosto 2019 contro la Salernitana (4-0).

I lagunari non vincono in Salento da novant’anni (febbraio 1930) e hanno perso gli ultimi quattro confronti diretti consecutivi del “Via del Mare”. Primo confronto diretto, in panchina, tra i due tecnici, Paolo Zanetti e Eugenio Corini, già compagni di squadra, da calciatori, nel Torino 2007-08 e 2008-09.

Il programma della decima giornata:

ven. h 21

Ascoli-Pescara: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Galetto-Sechi; IV Robilotta)

sab. h 14

Cremonese-V. Entella: Alberto Santoro di Messina (Alassio-Zingarelli; IV Amabile)

Frosinone-Chievo: Piero Giacomelli di Trieste (Fiore-Massara IV Marchetti)

Lecce-Venezia: Eugenio Abbattista di Molfetta (Lombardi-Bercigli; IV Ghersini)

Salernitana-Cittadella: Alessandro Prontera di Bologna (Scarpa-Lanotte; IV Marini)

Spal-Pisa: Riccardo Ros di Pordenone (Miele-Della Croce; IV Meraviglia)

sab. h 15.30

Reggina-Brescia: Francesco Fourneau di Roma 1 (Rossi M.-Nuzzi; IV Pezzuto)

dom. h 15

Reggiana-Monza: Matteo Gariglio di Pinerolo (Colarossi-Caliari; IV Ricci M.)

dom. h 21

LR Vicenza-Cosenza: Marco Piccinini di Forlì (Di Gioia-Saccenti; IV Serra)

lun. h 21

Pordenone-Empoli: Luca Pairetto di Nichelino (Avalos-Grossi; IV Ayroldi)

–

CLASSIFICA: Salernitana 20 – Lecce, Empoli, Spal 18 – Venezia 17 – Frosinone 16 – Cittadella, Chievo, Monza 14 – Pordenone 12 – Brescia 9 – LR Vicenza, Reggiana, Cosenza 8 – Pisa, Reggina 7 – Ascoli, V. Entella 5 – Cremonese, Pescara 4.

(Da recuperare: Cremonese-Brescia 8 dic., Reggiana-Cittadella, Pisa-Ascoli 8 dic., LR Vicenza-Chievo)