SERIE B – Coda guida, Forte segue a ruota. E sabato al “Via del Mare” sarà faccia a faccia… La classifica marcatori aggiornata

C’è un po’ di amaro in bocca in casa Nardò al termine del pareggio del pareggio ottenuto ieri in casa dell’Aversa, come confermato anche dalle parole del tecnico Ciro Danucci e dal direttore generale Silvano Toma. DANUCCI – “Avevamo messo in preventivo una gara complicata. Nel napoletano è sempre dura, ma l’avevamo preparata bene. A differenza di…