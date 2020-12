SERIE B – Lecce, a Salerno bottino pieno nelle ultime due gare: i precedenti, il programma e gli arbitri della 12ª

Senza tregua, ieri sera ha preso il via il dodicesimo turno di Serie B con l’anticipo tra Reggina e Venezia. Il match-clou, come successo nei due turni precedenti, vedrà protagonista ancora il Lecce impegnato alle ore 21 sul campo della capolista Salernitana, reduce dalla batosta di Brescia. Sulla panchina giallorossa non ci sarà mister Eugenio Corini, risultato positivo al test anti-Covid. Come contro il Pescara, quindi (salvo ulteriori sorprese), Mancosu e compagni saranno diretti dal vice Corini, Salvatore Lanna.

Il bilancio delle gare giocate a Salerno vede i locali in vantaggio per 14 vittorie a 7, con dieci pareggi. L’ultimo successo salentino in terra campana risale al campionato di Serie B 2018-19: era il 26 gennaio 2019 e il Lecce di Liverani passava all’Arechi per 2-1, con reti di Mancosu, Palombi e Anderson (S). I giallorossi hanno vinto anche il penultimo confronto diretto a Salerno per 1-3, nell’ottobre 2014 in Serie C, con reti di Calil (S), Carrozza, Sacilotto e Doumbia.

Arbitrerà Chiffi di Padova, con il quale il bilancio dei giallorossi conta una sola vittoria e quattro sconfitte consecutive: l’ultima è il 3-2 per il Pordenone in Coppa Italia il 12 agosto 2017. (dati wlecce.it)

Tra i difensori a disposizione di mister Fabrizio Castori c’è anche quel Walter Lopez che vestì la casacca giallorossa per due (sfortunate) annate di Lega Pro, nel 2013-14 e nel 2014-15, collezionando 63 presenze e due reti in gare ufficiali.

Il programma e le designazioni arbitrali:

lun. h 21

Reggina-Venezia (ieri, 1-2): Fabio Maresca di Napoli (Di Vuolo-Macaddino; IV Marchetti)

mar. h 18.30

Reggiana-Frosinone: Manuel Volpi di Arezzo (Bercigli-Vono; IV Dionisi)

mar. h 21

Ascoli-Cosenza: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Muto-Yoshikawa; IV Rapuano)

Cittadella-LR Vicenza: Alberto Santoro di Messina (Rossi L.-Marchi; IV Aureliano)

Empoli-Cremonese: Daniel Amabile di Vicenza (Di Iorio-Mokhtar; IV Camplone)

Monza-V. Entella: Francesco Meraviglia di Pistoia (Capaldo-Trinchieri; IV Ghersini)

Pisa-Pescara: Daniele Paterna di Teramo (Vecchi-Schirru; IV Marinelli)

Salernitana-Lecce: Daniele Chiffi di Padova (Avalos-Zingarelli; IV Marini)

Spal-Chievo: Marco Guida di Torre Annunziata (Lombardi-Palermo; IV Illuzzi)

–

CLASSIFICA: Salernitana 23 – Empoli 22 – Spal e Venezia 21 – Lecce e Frosinone 20 – Cittadella, Chievo, Monza 17 – Reggiana 14 – Brescia, Pordenone e Pisa 13 – LR Vicenza 12 – Reggina 10 – Cosenza e Cremonese 9 – Pescara 7 – Ascoli 6 – V. Entella 5.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella, LR Vicenza-Chievo.