DILETTANTI – Tisci si ricandida per il triennio 2021-24: “Spinto dai numerosi attestati di stima ricevuti”

Vito Tisci, presidente uscente Lnd Puglia, si ricandiderà anche per la prossima tornata elettorale 2021-24, le cui elezioni si terranno nei primi giorni di gennaio. L’assemblea elettiva Lnd, poi, si svolgerà il 6 febbraio.

Lo ha comunicato la stessa Lnd Puglia, attraverso i canali ufficiali istituzionali.

Nei prossimi giorni sarà resa nota la squadra che affiancherà Tisci nella nuova avventura. Il documento programmatico, anch’esso, sarà diffuso attraverso i canali ufficiali Lnd Puglia.

Qualche giorni prima dell’assemblea elettiva, poi, il Cr Puglia pubblicherà un report di tutte le attività ufficiali, sportive e istituzionali, svolte nel quadriennio 2016-20.

«Ritengo doveroso – spiega Vito Tisci – accogliere l’invito delle nostre Società affiliate, che ho rappresentato in tutti questi anni con rispetto, disponibilità e passione. I numerosi attestati di stima fin qui ricevuti mi hanno spinto a riproporre la candidatura alla presidenza del Comitato Regionale per dare continuità al programma elettorale che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Adesso i tempi sono cambiati, bisogna rinnovarsi per non restare indietro. La mia lunga esperienza dirigenziale in ambito nazionale mi ha insegnato che bisogna partire dalla base per costruire qualcosa di importante. I presupposti per dare un nuovo impulso al calcio dilettantistico e giovanile pugliese ci sono tutti. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per ripagare la fiducia dei Dirigenti pugliesi con massimo impegno e dedizione anche nel prossimo quadriennio. L’entusiasmo non manca – conclude – come se fosse sempre il primo giorno alla presidenza del Comitato Regionale».