SERIE B – Salernitana, Castori spazza via le nubi di Brescia: “Restiamo concentrati, Lecce molto forte. È una delle grandi favorite”

Non si vive un buon momento in casa Salernitana. La sconfitta di Brescia, arrivata dopo tre successi consecutivi di misura contro Cremonese, Cosenza e Cittadella, sembra aver seminato malumore, soprattutto tra i tifosi, che criticano la costruzione della rosa, fatta in estate, e alcune scelte del tecnico Fabrizio Castori.

Quest’ultimo, nella conferenza stampa pre-gara, ha parlato del Lecce come una delle grandi favorite del campionato: “Ci aspetta una gara impegnativa contro una delle grandi del campionato. Siamo consapevoli di non aver affrontato la gara di sabato come nelle nostre possibilità, dobbiamo fare tesoro di questa brutta prestazione e restare concentrati pensando esclusivamente alla gara di domani. Abbiamo analizzato a fondo la partita di sabato ma ora è tempo di pensare alla gara di domani. Il Lecce è una squadra molto forte in tutti i reparti, con grandi qualità e esperienza. Dal canto nostro, abbiamo la voglia di tornare a proporre il nostro gioco come abbiamo fatto fin qui, giocando da squadra con determinazione e lucidità“.

Tra i convocati, manca Di Tacchio, squalificato. C’è anche l’ex Lecce, Walter Lopez. La lista dei calciatori granata stilata dal tecnico granata:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.