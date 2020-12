LECCE – In 22 partono per Salerno. Dermaku ko in extremis: i convocati

Vigilia tribolata in casa Lecce. Come noto, l’ambiente giallorosso è stato scosso dalla notizia della positività di mister Corini, che non partirà dunque per la trasferta in casa della Salernitana, per la quale ha convocato 22 elementi.

Come se non bastasse, è arrivata la comunicazione della defezione dell’ultim’ora di Dermaku, infortunatosi nella rifinitura odierna e che non farà parte dunque della spedizione: “Il calciatore Kastriot Dermaku, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la gara di Salerno, non è partito con il gruppo. Il difensore al termine della seduta di rifinitura ha riferito allo staff medico di un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra, motivo per il quale, in via precauzionale, non prenderà parte alla trasferta. Si specifica che la problematica odierna non ha alcuna correlazione con quella che ha costretto il calciatore ad uscire anzitempo nelle gare con Cosenza e Frosinone”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Adjapong, Rossettini, Monterisi, Zuta, Calderoni

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Majer, Tachtsidis, Henderson

ATTACCANTI – Coda, Falco, Stepinski, Pettinari

Non convocati: Felici (indisponibile), Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno, Gallo, Rodriguez (scelta tecnica).