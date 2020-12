SERIE B – Frosinone, Nesta: “Giocato meglio di loro, risultato giusto”. L’ex Tabanelli: “Sarà sempre un piacere tornare qui…”

Mister Alessandro Nesta si gode la prestazione della sua squadra e il punto guadagnato su un campo difficile come quello del Via del Mare.

Così il tecnico dei ciociari dopo il 2-2 di ieri: “Abbiamo fatto una prestazione importante, siamo andati in vantaggio e poi siamo stati anche più pericolosi di loro. Il Lecce ha tirato poco in porta rispetto a noi. Sono stracontento e anche se malauguratamente avessimo perso, la mia opinione sulla prestazione non sarebbe cambiata. Per me oggi su un campo così difficile abbiamo disputato una grande partita. È stata una gara strana, siamo andati in vantaggio meritatamente giocando anche meglio di loro nel complesso e anche nel numero di occasioni capitate. Abbiamo concesso due gol un po’ particolari che, comunque, possono anche starci ma nel complesso il risultato è giusto“.

Giornata del tutto particolare, nella quale i ricordi si sono susseguiti, uno dopo l’altro, per Andrea Tabanelli. Il centrocampista romagnolo, che a Lecce ha scritto due annate bellissime della sua storia, ha calcato il prato del Via del Mare solo per una decina di minuti. Sul suo profilo Instagram, con poche parole, ha reso omaggio a Lecce, ai suoi tifosi e allo stadio che lo ha visto protagonista nelle scorse due stagioni: “Sarà sempre un piacere tornare in questo stadio! Ottimo punto contro un avversario molto forte”. Sono tanti i commenti dei tifosi giallorossi che si sono susseguiti sotto il post scritto ieri pomeriggio, segno che il rapporto tra Lecce e Tabanelli non si è mai interrotto.