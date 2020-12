NARDÒ – Danucci punta il Fasano: “Conosciamo l’importanza di questa sfida. Cercheremo di farci trovare pronti”

La settima giornata del campionato di Serie D, propone un avvincente derby. Al Vito Curlo di Fasano infatti, i padroni di casa affronteranno il Nardò di mister Ciro Danucci, in quello che è ormai diventato un grande classico delle ultime stagioni.

I granata dopo aver ottenuto quattro punti nelle sfide contro Casarano e Aversa, hanno osservato un turno di stop forzato, mentre il Fasano è reduce dalla sospensione del match proprio contro l’Aversa, causa pioggia e vento, con una pausa gara ufficiale che di fatto manca da quasi due mesi.

Un derby ricco di significato per entrambe le piazze, come confermato anche dal tecnico del Nardò Ciro Danucci.

DERBY SENTITO – “Sappiamo che la città, la tifoseria e la società ci tengono molto a questa sfida, per via di una rivalità storica. Consapevoli di tutto ciò, stiamo cercando di prepararci al meglio per questa sfida, sperando di farci trovare pronti. Siamo in un buon momento di forma e questo ci fa ben sperare”.



NUOVO PROTOCOLLO – “La squadra sta abbastanza bene, siamo contenti che si giochi, perchè allenarsi senza avere un obiettivo preciso non è bello. Ora giocheremo domenica per domenica, con la speranza che il nuovo protocollo ci dia la possibilità di finire questo campionato”.

Motivato e molto concentrato anche il giovane centrocampista, Crocefisso Cristian Cancelli: “Sappiamo che si tratta di un derby molto importante e sentito per la nostra piazza. Noi come sempre andremo in campo per dare il massimo, cercando di portare a casa un risultato importante”.