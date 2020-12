CASARANO – Arriva il Team Altamura, Feola ha un solo obiettivo: “Sono un’ottima squadra ma vogliamo i tre punti”

A poche ore da Casarano-Team Altamura, settima giornata di Serie D/H, questa è l’analisi del tecnico rossazzurro, Vincenzo Feola.

“ALLENATI BENE, CONSCI DELLE DIFFICOLTÀ” – “Lo stato d’animo è ottimo perché i ragazzi negli ultimi quindici giorni si sono allenati bene e, di questo, sono contento perché li ho visti molto motivati, hanno appreso tanto dalle ultime due partite in cui non ci siamo espressi al massimo, dopotutto venivamo da una situazione molto, molto complicata, però in queste ultime settimane ci siamo allenati davvero bene e conosciamo bene anche le difficoltà di questa partita che dobbiamo assolutamente vincere”.

OBIETTIVO UNICO, I TRE PUNTI – Le sensazioni sono buone, come ho detto prima, la squadra l’ho vista tonica, si è allenata bene, abbiamo preparato bene la partita, sappiamo di affrontare un’ottima squadra che, domenica scorsa, ha fatto benissimo a Pozzuoli, però, con tutto il rispetto per l’Altamura, dobbiamo pensare a noi stessi e prendere i tre punti a tutti i costi. Non dobbiamo dare dei giudizi affrettati, dopo solo sei partite, però ribadisco che conosciamo bene l’importanza della gara e siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto in precedenza. Ora abbiamo messo tutto alle spalle e per noi inizia un nuovo campionato. Il nostro campionato è come se iniziasse domenica con l’Altamura”.