SERIE B – Giornata pro-Empoli, Mancuso esagerato! Coda-Forte sempre leader, Mancosu fa quattro: la classifica marcatori

Giornata scoppiettante la numero 11 di Serie B conclusasi ieri sera con la sconfitta della Spal sul campo del Cittadella.

Alla luce dei risultati maturati, può pienamente sorridere solo l’Empoli che balza al secondo posto, grazie soprattutto alla quaterna realizzata dal suo bomber Leonardo Mancuso, che, oltre al pallone, a momenti porta a casa anche le panchine del Comunale di Chiavari. Il Lecce resta aggrappato al gruppone di vetta, occupando il quarto posto, insieme al Frosinone, con 20 punti. Dopodomani sera, poi, ci sarà un altro big-match, quello dell’Arechi di Salerno contro la capolista Salernitana.

Trentacinque le reti realizzate tra venerdì e ieri. Detto delle quattro marcature di Mancuso, sarà una giornata da ricordare anche per Riad Bajic dell’Ascoli, autore di una tripletta sul campo della Cremonese. Doppiette per Margiotta (Vicenza) e Deli (Cremonese). In casa Lecce, capitan Mancosu guadagna una posizione, salendo a quattro gol e consolidando il terzo posto assoluto nella classifica all-time, con 45 marcature, 13 in meno rispetto a Chevanton e 16 in meno rispetto a Pedro Pablo Pasculli.

Prima rete stagionale in maglia giallorossa per Claud Adjapong, che è anche la prima assoluta in serie cadetta per l’azzurrino classe 1998.

In vetta comandano sempre quei due, Forte e Coda, ma Mancuso rinviene forte.

La classifica marcatori dopo l’undicesima:

8 RETI: Coda M. (Lecce), Forte F. (Venezia);

7 RETI: Mancuso L. (Empoli);

5 RETI: Diaw D. (Pordenone), Mazzocchi S. (Reggiana), Tutino G. (Salernitana), Gargiulo M. (Cittadella), Meggiorini R. (LR Vicenza), Novakovich A. (Frosinone), Bajic R. (Ascoli);

4 RETI: La Mantia A. (Empoli), Garritano L. (Chievo), Marconi M. (Pisa), Stepinski M. (Lecce), Vido L. (Pisa), Mancosu Marco (Lecce), Strizzolo L. (Cremonese);

3 RETI: Liotti D. (Reggina), Moreo S. (Empoli), Maistro F. (Pescara), Castro L. (Spal), Mancosu Matteo (V. Entella), Carretta M. (Cosenza), Kupisz T. (Salernitana), Aramu R. (Venezia), Ceter Valencia (Pescara), Di Francesco F. (Spal), Paloschi A. (Spal), Dany Mota (Monza), Dalmonte N. (LR Vicenza), Margiotta F. (Chievo);

2 RETI: Henderson L., Falco F. (Lecce) e altri 32;

UNA RETE: Dermaku K., Paganini L., Majer Z., Tachtsidis P., Calderoni M., Adjapong C. e altri 77.