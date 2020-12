Lecce-Frosinone di sabato si presenta come una sfida-clou dell’undicesimo turno di campionato, un vero e proprio scontro diretto per i primi posti. E c’è chi, come Luca Paganini, la vivrà ancor di più visto un lungo passato recente nelle fila gialloazzurre. Di questo, e non solo, il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club…