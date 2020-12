LA CRONACA – Lecce, la rimonta riesce a metà. Clamoroso pari (in fuorigioco) del Frosinone

Un 2-2 che fa male quello rimediato dal Lecce in casa con il Frosinone. I giallorossi vanno sotto su un rigorino, poi rimontano alla grande ma allo scadere incorrono nel beffardo gol di Novakovich. Un punto che non permette ai salentini di sfruttare il ko della Salernitana.

Un paio di sorprese nell’undici di partenza di Corini, che lascia fuori Meccariello, Calderoni ed Henderson preferendo Dermaku, Zuta e Majer. Assenze pesanti soprattutto in attacco per Nesta, che lascia in panchina (oltre all’ex Tabanelli) Ciano, non al meglio, e getta nella mischia il polacco Paszyszek. Lecce d’attacco nelle prime battute, con un paio di ottime potenziali occasioni vanificate con ultimi tocchi imprecisi. Il primo tentativo verso la porta avversaria, al nono, è un mancino nettamente alto di Tachtsidis. Alla prima discesa, il Frosinone colpisce su una disattenzione giallorossa ed in particolare di Adjapong, che inciampa ingenuamente su Parzyszek inducendo l’arbitro a fischiare rigore. Dal dischetto lo stesso polacco fa centro. La reazione giallorossa è tanto furiosa quanto confusionaria e con poca sostanza. Solo al 23′ Coda cerca la strada della conclusione con un colpo di testa nettamente al lato. I salentini sono però imprecisi, e fanno continuamente la scelta sbagliata al momento del cross o della conclusione. Il Frosinone è di contro molto più concreto, e con due tocchi va alla conclusione come al 26′ quando Zampano serve il destro al volo di Salvi: bravo Gabriel a parare in due tempi. Due minuti e tocca a Novakovich provarci, con un destro chiuso in corner da Lucioni. I giallorossi continuano con il loro spartito oggi decisamente non all’altezza, e per rimettersi in carreggiata hanno bisogno di un episodio che arriva al 44′: lancio di Mancosu, Zampano va a vuoto e ne approfitta Adjapong, che si riabilita con un mancino al volo che si insacca nel palo lontano. Parità, dunque, all’intervallo.

Quello del secondo tempo è un Lecce più attento, grintoso, e preciso nella manovra. Così al 55′ una bella manovra libera al tiro Adjapong, che di mancino sfiora l’incrocio dei pali. Il pressing del Lecce è premiato, al 60′, dal gol di Mancosu, che va letteralmente a sradicare il pallone dai piedi di Bardi, per poi insaccare a porta vuota il centro del sorpasso. Reazione ciociara due minuti dopo con un mancino volante di Zampano, nettamente alto sopra la traversa, non sfruttando l’uscita a vuoto di Gabriel. Più pericoloso Novakovich di testa alla mezz’ora della ripresa, ma stavolta l’estremo brasiliano è attento e manda alto. L’assalto finale del Frosinone porta al clamoroso pari di Novakovich, che insacca da due passi il tiro ciccato di Rohden, ma da posizione irregolare. Reazione furiosa dei salentini, con tanto di prodezza finale di Bardi sul colpo di testa di Mancosu. Nulla da fare: è pari finale

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena in casa della Salernitana nell’infrasettimanale di martedì alle 21.