LECCE – Post-Frosinone, Corini non nasconde il rammarico: “Meritavamo di portare a casa i tre punti”

Ancora un 2-2 che lascia tanto rammarico per il Lecce. Dopo quello col Venezia, arriva anche quello col Frosinone, a tempo quasi scaduto, per via di una leggerezza della difesa giallorossa.

Mister Eugenio Corini ci aveva sperato e non nasconde un pizzico di delusione per il risultato finale, frutto di una prestazione, comunque, non proprio brillante, complici anche le condizioni fisiche non ideali di Lucioni e Dermaku, usciti anzitempo per problemi al ginocchio destro e affaticamento muscolare. Bene dal punto di vista della motivazione, meno bene nella scelta dell’ultimo passaggio. Il tecnico giallorosso, comunque, dà merito al suo avversario, capace di crederci sino all’ultimo e preferisce non esprimersi sull’operato dell’arbitro.

Ecco il resoconto del dopogara con le parole del mister rilasciate all’ufficio stampa giallorosso.