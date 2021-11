SERIE B – Dove vedere Frosinone-Lecce, il big-match della 13ª giornata

Dove vedere Frosinone-Lecce, il big match della tredicesima giornata

Riprende la Serie B dopo la sosta per le nazionali e lo fa con il botto, visto che questo weekend si scontreranno Frosinone e Lecce, dando vita al big match della giornata. Classifica alla mano, il Lecce è al secondo posto a 23 punti, ad una sola distanza dalla capolista Brescia, incatenando 11 risultati utili di fila. Più giù, al quinto posto, c’è la formazione allenata dall’ex campione del mondo Fabio Grosso, che finalmente ha trovato la continuità per ambire alla promozione finale.

Frosinone – Lecce: come arrivano le due formazioni

Ottime notizie per il Frosinone: con l’infermeria completamente svuotata e tutta la squadra a disposizione. Anche Boloca, Rohden e Zampano torneranno ad essere arruolabili. Il tecnico dovrebbe confermare il terzetto offensivo che ha fatto impazzire il Benevento prima della sosta.

Per Baroni situazione diversa: ha preparato la trasferta di Frosinone senza Bjarnason ed Helgason che però sono tornati in Salento già nella giornata di mercoledì. Intanto Bleve, Coda e Listkowski hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Meccariello, Tuia e Vera, invece, hanno lavorato in differenziato.

Le due formazioni vogliono continuare a puntare in alto e sarà sicuramente una gara molto equilibrata. Prima di questo turno erano 10 i precedenti “in casa” del Frosinone: 5 successi dei salentini, 2 pari e 3 vittorie dei ciociari.

Dove vedere Frosinone-Lecce in Tv

La sfida con calcio d’inizio sabato alle 14 sarà trasmessa su DAZN, attraverso cui la gara sarà fruibile in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation e Xbox, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La sfida sarà visibile anche via satellite sui canali di Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 252 del satellite). L’alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile.

Il match in streaming

La sfida tra Frosinone e Lecce sarà trasmessa in streaming sull’app e sul sito di DAZN: si può seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android e sul proprio pc. La partita sarà visibile anche tramite l’app di Sky Go: anche in questo caso si può seguire il match tramite l’app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc. Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest’ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B.

Probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Lulic, Ricci, Boloca; Garritano, Charpentier, Canotto. All. Grosso

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri. All. Baroni

Le quotazioni della partita

La sfida tra Frosinone – Lecce sarà sicuramente una delle più seguite, con due formazioni che sono in un ottimo momento di forma. I principali bookmakers danno come favorita la squadra di casa, ovvero la formazione guidata da Fabio Grosso, con una quotazione media di 2.40, mentre il Lecce, secondo in classifica, ha una quotazione media che sfiora di poco i 3.00.