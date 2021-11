MOTORI – Marotta (Casarano Rally Team) a caccia di punti e della vetta al Formula Challenge di Sarno (Sa)

Ci sarà Francesco Marotta, driver di Cavallino e portacolori della Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team, in gara nella quindicesima edizione del Trofeo Natale Nappi – Memorial Marco Casillo, previsto nel weekend sul circuito internazionale Napoli di Sarno (Sa), terzo atto del Campionato italiano Formula Challenge. Marotta sarà a bordo della sua Peugeot 106 16v Ferrara Motors e avrà, come obiettivo, riprendere la caccia al titolo la cui classifica lo vede occupare, a pari merito, il terzo posto a un solo punto dalla vetta.

“Siamo pronti e carichi al massimo – racconta Marotta – perché non vediamo l’ora di vedere riconfermato sul campo il frutto dell’intenso lavoro svolto dal nostro staff. Rispetto al F.C. Rottacapozza, la vettura è stata aggiornata ulteriormente e rivista in termini di assetto per presentarci a Sarno con le carte in regola per poter competere e cercare quindi di ricucire lo strappo che ci separa dalla vetta della classifica. Non siamo molto distanti, anzi siamo praticamente attaccati, ma è fondamentale partire con il piede giusto sin dai primi giri per non lasciare nulla di intentato e cercare di incamerare più punti possibili per poter poi affrontare il successivo Magna Grecia con la giusta mentalità”.

(foto: F. Marotta, ph. A. Federico)