LECCE – Si fermano i due protagonisti dell’amichevole di Melendugno

Ci sono notizie preoccupanti per mister Marco Baroni in vista della trasferta di sabato a Frosinone. Nel corso dell’allenamento mattutino, effettuato sul campo di San Pietro in Lama, si sono fermati sia Paganini sia Di Mariano, ieri grandi protagonisti nell’amichevole vinta del Lecce a Melendugno per 13-0.

L’ex Frosinone ha accusato una lombalgia, mentre il 10 giallorosso si è fermato per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Entrambi hanno interrotto la seduta d’allenamento.

Per il resto, Bleve, Coda e Vera si sono allenati regolarmente; Tuia ha svolto una parte della seduta insieme ai suoi compagni, mentre Meccariello ha lavorato in differenziato.

Domattina rifinitura al Via del Mare al termine della quale, alle 12.15, mister Baroni si presenterà alla stampa per la consueta conferenza pre-gara. prima della partenza per la Ciociaria.

(foto: F. Di Mariano, ph. Coribello/SalentoSport)