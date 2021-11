SERIE B – Il Lecce a Frosinone, una delle squadre più in forma (giallorossi a parte): programma e arbitri della 13ª

Frosinone-Lecce sarà uno dei due match clou della tredicesima giornata di Serie B, spalmata su due giorni. Dopo la pausa per le nazionali, quindi, si ritorna in campo e il Lecce lo farà allo “Stirpe” contro la squadra allenata da Fabio Grosso, in serie positiva da cinque turni, nei quali ha raccolto due pareggi e tre vittorie contro Ascoli e Crotone in casa e Benevento fuori. In casa, i ciociari hanno perso una sola gara, 0-1 contro il Cittadella lo scorso 2 ottobre. Dal canto loro, Coda e compagni sono in serie positiva dalla seconda giornata e, di certo, non intendono fermarsi.

Sarà una gara particolare per mister Baroni che, a Frosinone, ha allenato nella seconda parte della sfortunata stagione 2018-19 in Serie A, retrocedendo a fine campionato. Nella scorsa stagione, il Lecce diede spettacolo in terra laziale, vincendo per 0-3 una gara dominata dal primo all’ultimo minuto (doppietta di Coda, che sbagliò anche un rigore, e gol di Rodriguez con un delizioso scavetto). In generale, i salentini hanno vinto cinque volte a Frosinone, perso altrettante e pareggiato due volte.

Ai tifosi, e non solo, però, Frosinone rimanda alla mente brutti ricordi. In particolare, quella disgraziata finale playoff del 2013-14 che sancì l’ascesa dei canarini nel campionato cadetto (nella quale segnò un gol anche Paganini, all’epoca in gialloblù).

A Frosinone arbitrerà Fabbri di Ravenna, un solo precedente coi giallorossi: il 2-0 di Parma-Lecce in Serie A, nel gennaio 2020 (dati wlecce.it).

Da tenere d’occhio, per l’alta classifica, sia Reggina-Cremonese, sia il posticipo di domenica sera tra Pisa e Benevento, reduci, entrambe, da due periodi non proprio positivi.

Il programma e le designazioni della 13esima:

sab. ore 14

Frosinone-Lecce: Fabbri di Ravenna (Lo Cicero-Ceccon; IV Monaldi; VAR Giua-Imperiale)

Pordenone-Ascoli: Santoro di Messina (Rossi C.-Schirru; IV Rinaldi; VAR Massimi-Pagnotta)

Spal-Alessandria: Marcenaro di Genova (Macaddino-Trinchieri; IV Ancora; VAR Maresca-Rocca)

Ternana-Cittadella: Prontera di Bologna (Avalos-D’Ascanio; IV Mirabella; VAR Marini-Mastrodonato)

—

sab. ore 16.15

Perugia-Crotone: Minelli di Varese (Cecconi-Vigile; IV Carella; VAR Camplone-Fiore)

—

sab. ore 18.30

LR Vicenza-Brescia: Abbattista di Molfetta (Della Croce-Garzelli; IV Djurdevic; VAR Ayroldi-Raspollini)

—

dom. ore 14

Parma-Cosenza: Miele G. di Nola (Carbone-Margani; IV Iacobellis; VAR Maresca-Prenna)

Reggina-Cremonese: Marinelli di Tivoli (Scatragli-Yoshikawa; IV Saia; VAR Dionisi-Muto)

—

dom. ore 16.15

Monza-Como: Serra di Torino (Vivenzi-Laudato; IV Sfira; VAR Sacchi-Dei Giudici)

—

dom. ore 20.30

Pisa-Benevento: Mariani di Aprilia (Pagliardini-Fontemurato; IV Marini N.; VAR Di Martino-Colarossi)

CLASSIFICA: Brescia 24 – Lecce 23 – Pisa e Reggina 22 – Frosinone 21 – Benevento, Como, Cremonese, Cittadella 19 – Ascoli e Monza 18 – Perugia 17 – Ternana e Parma 16 – Spal e Cosenza 14 – Crotone e Alessandria 8 – LR Vicenza 4 – Pordenone 3.

(foto: Luca Paganini ai tempi del Frosinone)