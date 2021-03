LA CRONACA – Lecce bello e spietato. Coda-show e Rodriguez, altro tris a Frosinone

Il Lecce ora non si ferma più, andando a vincere anche a Frosinone per 0-3. Un tris netto emblematico della capacità dei salentini di raccogliere tutto il seminato, senza subire eccessivamente. In attesa di Monza-Venezia i giallorossi si issano così momentaneamente al secondo posto solitario.

Corini è costretto a rinunciare a Hjulmand, sostituendolo con Tachtsidis, e optando per i rientri dal primo minuto di Meccariello ed Henderson. Nesta schiera i suoi con il 3-5-2, puntando davanti sulla coppia Novakovich-Iemmello. Grande equilibrio a inizio match, con il Lecce primo a provarci da fuori al quinto con Tachtsidis; palla poco larga rispetto all’incrocio dei pali. Reazione frusinate al 14′ con Iemmello, che avanza bene trovando un tiro troppo centrale per impensierire Gabriel. Bella azione al diciannovesimo, quando Pettinari trova Henderson che però calcia debole tra le braccia di Bardi. Più pericolosi i locali al 24′: Tribuzzi scappa a Bjorkengren e calcia di sinistro, trovando l’ottima respinta in corner di Gabriel. Dopo una fase di stallo grande azione in capovolgimento del Lecce con Henderson che non sfrutta il tre contro tre calciando non benissimo dal limite. È l’ultima azione di un primo tempo più fisico che tecnico.

Nella ripresa il Frosinone parte a mille e al 46′ Kastanos trova Tribuzzi, il cui destro al volo trova il palo pieno. Il Lecce risponde tre minuti dopo con una bella azione sulla destra e tiro al volo di Pettinari alle stelle. Ma il vantaggio del Lecce è tardato di poco: minuto 53, azione in fotocopia e palla di Henderson per Coda, prima conclusione respinta e successivo piattone facile con Bardi spiazzato dal primo tiro. Al 67′ l’occasione delle occasioni per il raddoppio del Lecce quando Vitale abbatte Pettinari in area. È rigore, ma dal dischetto Coda si fa ipnotizzare da Bardi. Il duello tra i due sorride al portiere ciociaro solo per due minuti, ovvero il tempo che trascorre fino al raddoppio del nueve giallorosso. Tachtsidis batte veloce proprio per Coda che controlla, lascia sul posto Curado e di sinistro piega le mani a Bardi. Reazione gialloazzurra solo al 73′ con un colpo di testa nettamente alto di Novakovich. All’ottantesimo tocca al neo entrato Carraro, autore di un destro potentissimo ma ampiamente alto dai 25 metri. All’82’ Mancosu prima inventa per Nikolov, su cui copre benissimo Bardi, poi gira alto l’assist perfetto di Tachtsidis. Tre giri di lancette ed arriva comunque il tris giallorosso grazie ad una strepitosa ripartenza imbastita da Tachtsidis e finalizzata dal bellissimo cucchiaio di Rodriguez. È il gol che chiudo il match sullo 0-3 finale.

Nel prossimo turno dopo la sosta il Lecce ospiterà la Salernitana, venerdì 2 aprile alle 19.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)