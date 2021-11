TENNISTAVOLO – Utopia Sport sempre più protagonista, nel nome dei divertimento e dell’inclusione

Buone soddisfazioni arrivano dall’attività agonistica di tennistavolo di Utopia Sport, associazione di Vernole presieduta da Gianpiero Turco, attualmente prima in D1 grazie alle prestazioni di Paolo Congedo, Andrea Turco e Simone Carrozzo.

Bene anche la rappresentativa di D2 Utopia Nardò con Grazia Turco e Gianluca Galati. Al di là dei risultati, l’associazione continua a promuovere la pratica sportiva del tennistavolo nel segno del divertimento e dell’inclusione: “Seppur con grandi difficoltà nel reperire atleti – spiega Grazia Turco, vicepresidente dell’associazione e pluricampionessa paralimpica –, Utopia Sport non molla e continua la sua attività per uscire definitivamente dalla crisi generata dalla pandemia con lo scopo di divertirsi e divertire . Utopia negli anni aveva raggiunto un buon numero di tesserati ottenendo vittorie individuali e di squadra a livello provinciale, regionale e nazionale, ma la pandemia ha azzerato tutti i sacrifici fatti. A piccoli passi però ci stiamo riprendendo in virtù della passione che ci contraddistingue”.

Intanto, lunedì è partita la scuola di tennis di Pisignano, pronta ad accogliere nuovi appassionati. Utopia non è solo sport: “Attualmente siamo impegnati in un corso di pilates per le signore del circondario di Vernole, un corso LIS (lingua Italiano Sordomuti) e un corso di avviamento all’handbike per i centri di Arci – prosegue -. Siamo impegnati anche nella raccolta fondi per l’acquisto di una sedia speciale per IO POSSO. E ancora corsi di avviamento al tennis tavolo con le scuole e il sevizio di accompagnamento di persone con disabilità in ospedale che si sottopongono alle terapie”.

(foto: Grazia Turco)