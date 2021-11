ECCELLENZA – Coppa Italia: seconda giornata triangolari e quadrangolari, i risultati

Sarà Sava-Martina la finale del quadrangolare del terzo turno di Coppa Italia Eccellenza. Il Sava ha avuto la meglio, dopo i calci di rigore, sull’Ugento, battendolo per 3-1. Alla fine dei tempi regolamentari, il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0, stesso dell’andata. Sarà derby tarantino, quindi, col Martina che, in extremis, riesce a piegare il Città di Mola grazie ad un gol di Mangialardi. All’andata, il match si era chiuso sullo 0-0. Sava e Martina si affronteranno in doppio confronto il 2 e 16 dicembre prossimi. Chi passa, andrà in finale.

Nella seconda giornata del triangolare, invece, il San Severo ha battuto per 3-1 il Corato, portandosi a 3 punti in classifica, ma al secondo posto, per una differenza reti peggiore (e una gara in meno) rispetto al Barletta, che, nella prima giornata, aveva battuto i foggiani per 5-1: Barletta 3 (+4), San Severo 3 (-2), Corato 0 (-2). Il 2 dicembre, ultima partita della serie tra Corato e Barletta. Ai biancorossi, quindi, basta anche un pari per andare in finale.