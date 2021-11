PROMOZIONE – Gli accoppiamenti e i sorteggi di Coppa Italia per il terzo turno

Ufficializzato il terzo turno di Coppa Italia Promozione, che sarà suddiviso in un quadrangolare e in un triangolare. Novoli e Locorotondo, che avevano ottenuto la qualificazione sul campo, sono state estromesse dalla sconfitte a tavolino decretate dal Giudice sportivo perché le due società perché avevano schierato in campo due atleti squalificati. Al loro posto, passano il turno Polimnia e Avetrana.

Il quadrangolare sarà composto da Foggia Incedit, Nuova Spinazzola, Bitritto Norba e Polimnia.

Prima giornata: N. Spinazzola-Foggia Incedit e Polimnia-Bitritto, si gioca il 13 gennaio; il ritorno, il 27 gennaio. Le due vincitrici, poi, si affronteranno il 10 e 24 febbraio, sempre in gare d’andata e ritorno.

Il triangolare, invece, sarà composto da Avetrana, Leverano e Tricase; prima gara, il 13 gennaio, Leverano-Tricase.