LECCE – Rodriguez c’è sempre. Gli altri ricambi, un po’ meno: le pagelle della sconfitta di Empoli

LE PAGELLE DI EMPOLI-LECCE

Gabriel voto 6: bene su Mancuso e La Mantia in chiusura di primo tempo, ampiamente rivedibile in occasione del gol del pari dell’ex bomber giallorosso. Nella media, la sufficienza c’è.

Pisacane voto 5: torna titolare dopo diverso tempo e lo fa con una prestazione ampiamente insufficiente. Soffre e sbanda nel finale di primo tempo, continuando allo stesso modo nella seconda frazione. La Mantia lo beffa con estrema facilità. Prima e dopo tante indecisioni. Non una buona notizia in vista dei playoff.

Dall’82’ Bjorkengren sv

Dermaku voto 5,5: centrale nella linea a tre disegnata da Corini. Tiene bene nella prima mezz’ora, cala con il passare dei minuti, dimostrando difficoltà in fase di impostazione, ma anche fisica. D’altronde, quella di oggi è solo l’undicesima presenza stagionale, quasi tutte per spezzoni di gara. Recuperarlo al 100% sarebbe fondamentale. Ma, il tempo c’è?

Dal 67′ Lucioni voto 5: nemmeno il tempo di mettere piede in campo, che Matos lo lascia sul posto con facilità disarmante. Ghiacciato.

Meccariello voto 5,5: il giallo iniziale condiziona la sua prestazione che finisce per essere insufficiente, a causa di diverse sbavature in fase di marcatura.

Gallo voto 6: prestazione fatta da alti e bassi quella del laterale mancino giallorosso. Da un suo preciso traversone nasce, poi, il gol di Rodriguez. Per il resto alterna buone giocate offensive ad un po’ di sofferenza in fase di contenimento. Da rivedere come quinto.

Paganini voto 6: schierato nel ruolo di laterale a tutta fascia, riesce ad esprimersi certamente meglio rispetto ad altri match. Chiude bene il cross di Gallo servendo a Rodriguez l’assist del vantaggio, dimostrando comunque una buona gamba per tutti i 90 minuti. Per il resto, senza infamia e senza lode, ma almeno raggiunge lo standard minimo.

Hjulmand voto 6: prima ora di gioco fatta di grande personalità ed autorità, soprattutto nella fase di gestione del possesso. Detta il ritmo della manovra con grande disinvoltura, finendo per calare solo nel finale di gara, quando non a caso la sua squadra comincia a soffrire. Da segnalare almeno due ottime chiusure difensive. Prezioso.

Nikolov voto 6: sfiora il sorpasso con una bella conclusione di mancino che si stampa sul palo. Per il resto un match nel quale dimostra grande attitudine al sacrificio e voglia di mettersi in mostra. Se rimesso in condizione, potrebbe fare la differenza nei playoff, anche come forza fresca in mezzo al campo, dove il Lecce soffre, e non poco.

dal 77′ Majer sv

Henderson voto 6: nel primo tempo è uno dei più ispirati dell’undici di Corini. Corre a tutto campo, provando a lasciare il segno con diversi spunti interessanti. Come spesso avvenuto in stagione cala alla distanza, ma era anche diffidato e il tecnico lo preserva.

dal 67′ Mancosu voto 6: entra per mettere benzina nella gambe, sfiorando anche la gioia personale.

Rodriguez voto 6,5: impatto alla gara ampiamente positivo, a conferma di un grande senso del gol. Sfiora il raddoppio con un diagonale dopo un ottimo movimento. Certamente una delle risorse più importanti in ottica playoff.

dal 68′ Yalcin voto 5,5: entra meglio rispetto ad altre circostanze, ma non riesce comunque a graffiare. Altra chance sprecata.

Stepinski voto 5,5: passo indietro dopo la bella doppietta contro la Reggina. Ha il merito di metterci il cuore e lottare, ma troppo spesso palesa grandi limiti a trovare il guizzo giusto, ma anche a stoppare semplici palloni.

All. Corini voto 5,5: giornata di esperimenti al Castellani, in un pomeriggio nel quale si poteva almeno provare ad acciuffare il terzo posto. Una buona prima mezz’ora di gioco, rovinata però dai soliti gravi problemi difensivi, che, in chiave playoff, non possono che destare grandi preoccupazioni al popolo giallorosso.

Empoli: Furlan 6 , Stulac 6, Romagnoli 6,5 , Mancuso 6 (77′ Olivieri sv ), Bajrami 6 (77′ Ricci), La Mantia 6,5 (57′ Matos 7), Sabelli 6,5, Bandinelli 6,5 (57′ Zurkowski 6), Haas 6,5, Nikolaou 6,5, Parisi 6 (67′ Cambiaso 6). Allenatore: A. Dionisi 7.

(foto: P. Rodriguez – ©Coribello-SalentoSport)