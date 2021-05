SERIE B – Empoli, da La Mantia parole dolci per Mancosu e il Lecce: “Sa quanto gli voglio bene. E alla piazza sono legato moltissimo”

Gol all’andata, gol al ritorno. Andrea La Mantia non ha fatto sconti e, da professionista, ha dato tutto anche oggi contro il suo ex Lecce.

Prima di dar via alle danze per i festeggiamenti dell’Empoli, l’ex centravanti giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Dazn, su Mancosu e sulla sua ex squadra: “Con Mancosu ho un ottimo rapporto, abbiamo vinto un campionato insieme. Ci siamo sentiti in privato e sa quanto gli voglio bene. Non sono preoccupato per lui, so che è un leone e che supererà questa cosa con tutta la sua forza. In bocca al lupo al Lecce per i playoff: è una piazza a cui sono legato moltissimo”.

(foto: A. La Mantia – ©Coribello-SalentoSport)