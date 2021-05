LECCE – Corini: “Le sconfitte con Cittadella e Monza hanno lasciato segno…”

Numeri da incubo per il Lecce nelle ultime sei. Un finale che nessuno immaginava.

Le parole di Eugenio Corini post-Empoli: “Ho usato oggi ul 3-5-2 come alternativa di gioco, come già fatto a Ferrara all’andata e in qualche spezzone nel ritorno. Volevo coprire meglio l’ampiezza anche per via della fatica da quattro partite in dieci giorni per far rigenerare giocatori freschi. Peccato, perché l’avevamo portata dalla nostra parte, nel secondo tempo loro sono stati aggressivi e hanno trovato il gol del pareggio, poi, in una transizione, il gol del 2-1. Abbiamo avuto l’opportunità del pareggio, peccato non aver portato a casa nessun punto. L’obiettivo è lì, da prendere. Sicuramente le partite con Cittadella e Monza hanno lasciato qualcosa a livello psicofisico, meritavamo risultati diversi. Ora abbiamo una settimana per prepararci. Ho avuto riposte importanti dai ragazzi che giocano meno, buona condizione atletica. Era importante dar loro minutaggio e rigenerarci in vista del tour de force. Coda ha vinto la classifica cannonieri, gli faccio i complimenti. Sapevo di togliergli qualcosa, ma era in diffida ed era inutile rischiare. La sua capacità realizzativa è molto importante per noi”.

(foto: E. Corini, ©Coribello-SalentoSport)