SERIE B – Obiettivo prima vittoria, il Lecce attende l’Alessandria. Programma e arbitri della 4ª giornata

Doppio anticipo odierno per la quarta giornata di Serie B. Alle 18 in campo Como e Frosinone; a seguire, Brescia e Crotone. Domani alle 14 il blocco più corposo delle partite di questo turno, tra cui Lecce-Alessandria, settimo confronto ufficiale tra le due squadre, quarto in terra salentina. I giallorossi, nei tre precedenti, non hanno mai vinto: 0-2 in B nel 1948-49; 0-0 in C nel 1952-53; 1-1 nel confronto più recente, i quarti di finale playoff di Lega Pro giocati tra il maggio e il giugno 2017. Al Via del Mare andarono in gol Marras per i grigi e Pacilli per la squadra di Robertino Rizzo; nel match di ritorno non si schiodò il pareggio iniziale e la semifinale si decise ai rigori: passarono i piemontesi, per il Lecce, errori decisivi di Ciancio e Costa Ferreira.

L’Alessandria, neopromossa in B dopo i playoff, è allenata da Moreno Longo ed è ancora a caccia del primo punto in campionato, dopo aver perso contro Benevento, Pisa e Brescia. Nella sua prima linea, agisce Simone Corazza, attuale capocannoniere del torneo con quattro reti (tre delle quali segnate a Benevento nel primo turno). Tre gli ex: Simone Sini, di passaggio a Lecce nel 2010-11, con annesso esordio in Serie A in un Milan-Lecce 4-0; Michele Marconi, 14 presenze e tre reti nel 2016-17 in Lega Pro; Simone Palombi, uno dei protagonisti della vittoria del torneo di B 2018-19 con Liverani in panchina, segnando nove reti in 30 presenze in giallorosso. Arbitrerà Giacomelli di Trieste (una sconfitta e un pari nei due precedenti – dati wlecce.it).

Il programma e le designazioni arbitrali:

ven. ore 18

Como-Frosinone: Marcenaro (Rossi M.-Laudato; IV Ricci; VAR Mazzoleni-Capaldo)

—

ven. ore 20.30

Brescia-Crotone: Camplone (Longo-Mastrodonato; IV Luciano; VAR Dionisi-Tolfo)

—

sab. ore 14

Ascoli-Benevento: Abbattista (Lanotte-Massara; IV Petrella; VAR Sacchi-Fiore)

Lecce-Alessandria: Giacomelli (Nuzzi-Cipriani; IV Centi; VAR Di Martino-Ranghetti)

Monza-Ternana: Zufferli (Scarpa-Saccenti; IV Crezzini; VAR Banti-Giua)

Reggina-Spal: Baroni (Sechi-Barone; IV Vergaro; VAR Pezzuto-Baccini)

Perugia-Cosenza: Miele (Grossi-Affatato; IV Ubaldi; VAR Prontera-Muto)

—

sab. ore 16.15

LR Vicenza-Pisa: Massa (Vecchi-Lombardo IV Caldera; VAR Serra-Raspollini)

—

sab. ore 18.30

Cittadella-Pordenone: Colombo (Bindoni-Avalos; IV Zucchetti; VAR Pairetto-Rossi L.)

—

dom. ore 20.30

Parma-Cremonese: Volpi (Tegoni-Cipressa; IV Emmanuele; VAR Fabbri-Gariglio)

—

CLASSIFICA: Brescia, Pisa e Ascoli 9 – Parma 7 – Cremonese, Cittadella 6 – Frosinone, Reggina e Monza 5 – Spal, Benevento e Perugia 4 – Cosenza 3 – Como, Crotone e Lecce 2 – LR Vicenza, Alessandria, Ternana e Pordenone 0.

(foto Coribello-SalentoSport)