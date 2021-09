TIRO CON L’ARCO – Coppa italia arco nudo a Massa, c’è in gara la salentina Fiorella Durante

Da oggi a domenica 19, a Massa, si svolgerà la prima edizione della Coppa Italia arco nudo. Ci sarà anche una rappresentante salentina: Fiorella Durante, portacolori della Evò Archery Team di San Cesario di Lecce.

Circa duecento gli atleti in gara, in rappresentanza di 91 società provenienti da tutta Italia. Il campo di gara comprende una linea di tiro di circa 120 metri, 60 bersagli con visuali da 122 cm. Ci saranno anche molti degli arcieri azzurri impegnati negli ultimi Europei 3D e ai Campionato Europei Field disputati, nelle scorse settimane, a Maribor, in Slovenia, e a Porec, in Croazia.

“La nostra Fiorella – afferma il suo tecnico, Romeo Liaci – nonostante le restrizioni del Covid, si è sempre allenata con grande impegno fornendo degli ottimi risultati e raggiungendo il 13° posto nel ranking nazionale”.

La gara di Durante sarà trasmessa dalle ore 9.30 di domani, sabato 18, sul canale https://www.youtube.com/playlist?list=PLe_Dn-FBfDDMqBX88cGK46Y2a1kqk1deQ.

Mauro Liaci, presidente della Evò Archery Team, ricorda a quanti volessero avvicinarsi al tiro con l’arco, che sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi di avviamento alla pratica sportiva. Il materiale è messo gratuitamente a disposizione della società. Info al numero 349-4053571.