BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento riaccende i motori

Dopo aver mancato l’approdo alla massima serie del campionato di basket in carrozzina, nelle fasi finali disputate in primavera a Lecce, la Lupiae Team Salento ha riacceso i motori, agli ordini del confermatissimo coach Andrea Calò, che ha diretto il primo allenamento sul parquet del Pala Ventura di Lecce.

Anche la rosa è stata confermata in blocco: “Il nostro obiettivo – dichiara il presidente Simone Spedicato, Stella di Bronzo al Merito Sportivo Coni 2020 – è quello di far capire che lo sport è la vera medicina, così come intuì il neurologo Ludwig Guttmann, l’inventore delle Paralimpiadi. Una medicina fatta di gocce di sudore, tante, che naturalmente vale per tutti e porta beneficio al proprio stato di salute fisico e mentale”.