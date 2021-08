SERIE B – Mancosu, primo gol con la nuova maglia: la classifica marcatori dopo due giornate

Dopo la seconda giornata, al comando della classifica marcatori di Serie B c’è Corazza (Alessandria), in virtù della tripletta segnata nella gara d’esordio. A due, Mulattieri (Crotone), Bajic (Brescia), Baldini (Cittadella), Saric (Ascoli), Van de Looi (Brescia) e Lucca (Pisa).

Prima rete in campionato per il capocannoniere in carica, Massimo Coda. A segno anche il suo ex compagno, Marco Mancosu, con la maglia della Spal. In gol Mirko Carretta, attaccante salentino del Perugia.

La classifica marcatori dopo la seconda giornata:

3 RETI: Corazza S. (Alessandria);

2 RETI: Mulattieri S. (Crotone), Bajic R. (Brescia), Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Lucca L. (Pisa);

UNA RETE: Bidaoui S. (Ascoli), Insigne R. (Benevento), Foulon D. (Benevento), Improta R. (Benevento), Valzania L. (Cremonese), Buonaiuto C. (Cremonese), Valeri E. (Cremonese), Iovine A. (Como), Gliozzi E. (Como), Sibilli G. (Pisa), Frare D. (Cittadella), Murano J. (Perugia), Zerbin A. (Frosinone), Charpentier G. (Frosinone), Tutino G. (Parma), Man D. (Parma), Coda M. (Lecce), Cerri A. (Como), Gytkjaer C. (Monza), Mihaila V. (Parma), Menez J. (Reggina), Galabinov A. (Reggina), Rivas R. (Reggina), Falletti C. (Ternana), Mazzocchi S. (Ternana), Mancosu M. (Spal), Colombo L. (Spal), Capradossi E. (Spal), Viviani F. (Spal), Latte Lath E. (Spal), Okwonkwo O.(Cittadella), Nedelcearu I. (Crotone), Adorni D. (Cittadella), Dionisi F. (Ascoli), Carretta M. (Perugia), Rosi A. (Perugia), Ciano C. (Frosinone), Maiello R. (Frosinone), Jagiello F. (Brescia), Tramoni M. (Brescia), Moreo S. (Brescia), Gori G. (Cosenza).