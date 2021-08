LECCE – Ultima giornata di mercato dedicata solo alle uscite

Con le ufficializzazioni di Kastriot Dermaku, difensore dal Parma, di ritorno a Lecce, e del centrocampista Mario Gargiulo, ex Cittadella, entrambi a titolo definitivo, si è chiuso il mercato in entrata del Lecce.

Sono stati 12 i nuovi arrivati: Alessandro Tuia, difensore svincolato, ex Benevento; Marco Olivieri, esterno d’attacco, arrivato a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto, dalla Juventus; Alexis Blin, centrocampista francese ex Amiens, a titolo definitivo; Brynjar Ingi Bjarnason, difensore islandese classe 1979; Thorir Johann Helgason, connazionale di Bjarnason, a titolo definitivo; Arturo Calabresi, esterno difensivo destro, dal Bologna; Valentin Gendrey, esterno difensivo sinistro, dall’Amiens; Antonio Barreca, terzino sinistro in prestito dal Monaco; Francesco Di Mariano, arrivato a titolo definitivo dal Venezia, esterno d’attacco; Gabriel Strefezza, trequartista e attaccante esterno, a titolo definitivo dalla Spal; e, infine, i due acquisti ufficializzati oggi, Dermaku e Gargiulo.

Sembra sfumare, quindi, il possibile ritorno nel Salento di Graziano Pellè. Sono diversi, invece, i calciatori in uscita: tra questi, parrebbero esserci Pisacane, Meccariello, Paganini e Gallo. Ma, nell’ultima giornata di mercato, tutto può ancora accadere.

(foto Coribello-SalentoSport)