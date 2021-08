LECCE – Sprint finale per il mercato: in arrivo Dermaku. E non solo…

Altri due ingaggi in arrivo, in volata, per l’Us Lecce. È ormai fatta per il ritorno in giallorosso di Kastriot Dermaku, dal Parma, al Lecce nella scorsa stagione, contrassegnata da diversi infortuni di carattere muscolare. Il difensore centrale italo-albanese, nel campionato chiuso con le semifinali playoff, ha racimolato solamente 13 presenze, segnando un gol nella gara casalinga contro la Cremonese.

L’altro rinforzo in retta d’arrivo è il centrocampista centrale Mario Gargiulo, attualmente in forza al Cittadella. Napoletano, classe 1996, Gargiulo è cresciuto nella Primavera del Brescia, esordendo anche in Serie B nel 2014-15. Dopo un’annata al Bassano, in Lega Pro, approda alla Lucchese, contando 20 presenze. Nella stagione successiva si divide, sempre in Lega Pro, tra Pontedera e Imolese (39 presenze e tre gol con la maglia degli emiliani). Dal 2019-20 veste la casacca del Cittadella, con cui ha centrato, due volte, le finali playoff, senza andare a segno. Nella scorsa stagione, in particolare, Gargiulo ha giocato 40 gare, playoff compresi, segnando otto reti e confezionando due assist.

Per entrambi, si tratta sul trasferimento a titolo definitivo.

(foto: K. Dermaku, archivio Coribello-SalentoSport)