LECCE – Baroni e l’esordio casalingo: “Evitare le distrazioni di Cremona. Di Mariano c’è”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni è pronto all’esordio casalingo sulla panchina giallorossa, che avverrà domani sera con il Como. Un match da non sbagliare, come lui stesso ha ammesso nella conferenza stampa odierna.

Baroni è partito dal passo falso di Cremona: “Serve un’inversione di tendenza dopo la partita di domenica, dove abbiamo fatto una buona partita ma commettendo degli errori importanti che serve assolutamente evitare. Dobbiamo essere concentrati su ogni pallone e abbiamo lavorato tanto durante la settimana”.

Sull’avversario di domani: “Il Como arriva qui entusiasta ma pronto a lottare su ogni pallone. In questa Serie B non basta la qualità, ma servono valori che uniti insieme alla tecnica possono fare la differenza, e dobbiamo stare attenti anche nelle gare contro le neopromosse”.

Il tecnico si è pronunciato anche sugli ultimi arrivi di mercato: “Barreca è stata un’opportunità, senza nulla togliere a Gallo e Vera che per me rimarranno a disposizione. Di Mariano invece è stata una sorpresa anche per me, è un giocatore che apprezzo molto e rappresenta un acquisto importante. Raggiungerà la città in serata è disponibile perché è già in condizione visto che ha fatto bene contro il Napoli con la maglia del Venezia”.

Modulo e posizioni: “Oggi stiamo lavorando sul 4-3-3, sull’ampiezza per evitare le vie centrali. Vedremo domani perché sarà un test importante. Hjulmand giocherà davanti alla difesa, questo è un tema sul quale stiamo valutando insieme a tutto il mio staff, stiamo vedendo giorno dopo giorno le attitudini dei nostri ragazzi”.

In conclusione, sul ritorno dei tifosi: “Questo è fondamentale, perché io ho sempre definito questo calcio come atipico, gli stadi vuoti hanno agevolato alcuni, mentre tolto qualcosa ad altri. Io però voglio i tifosi, perché so cosa può dare il Via del Mare, io qui ci ho giocato. Il calcio senza tifosi non è calcio”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Dima

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Tuia, Monterisi, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Calabresi

CENTROCAMPISTI – Paganini, Olivieri, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano

ATTACCANTI – Coda

Non convocati: Borbei, Pisacane, Benzar, Barreca, Vulturar, Blin, Burnete, Felici, Milli, Rodriguez.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)