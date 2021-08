LECCE – Ciao Vigorito, il portiere va al Cosenza

Finisce, dopo quattro anni, il rapporto lavorativo tra l’Us Lecce e il portiere Mauro Vigorito. L’atleta classe 1990, infatti, secondo quanto ha comunicato la società poco fa, è stato ceduto a titolo definitivo al Cosenza.

Arrivato nel Salento nell’estate del 2018 dal Frosinone, Vigorito è stato titolare solamente nella stagione di Serie B 2018-19, conclusasi con la splendida promozione in Serie A. Nel massimo campionato, poi, ha racimolato solo cinque presenze come secondo di Gabriel. In totale, per l’estremo difensore nativo di Macomer, ci sono 42 presenze con la casacca giallorossa.

2018-19: due presenze in Tim Cup, 33 in Serie B

2019-20: una presenza in Tim Cup; cinque in Serie A;

2020-21: una presenza in Tim Cup

(foto: Mauro Vigorito)