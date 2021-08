GIOVANILI – Un promettente difensore salentino approda nel vivaio della Sampdoria

Gianluca Fiorentino, difensore centrale classe 2005, entra a far parte del settore giovanile della Sampdoria. In forza alla Virtus Francavilla nelle ultime due stagioni, il giovane leccese è stato notato dagli scout blucerchiati e convocato a Genova per uno stage di prova di due settimane.

Fiorentino ha, evidentemente, dato una buona impressione agli osservatori del club ligure che ha rilevato il calciatore riservandosi l’opzione per il riscatto. A dare l’ok è stato direttamente Giovanni Invernizzi, responsabile del settore giovanile della Sampdoria e già campione d’Italia, da calciatore, sempre con i blucerchiati, nel 1990-91.

Fiorentino è cresciuto nella scuola calcio di Lizzanello, poi nella Rosato. Quindi, dopo un passaggio nella Miccoli Academy, ha fatto esperienza nel vivaio dell’Us Lecce, prima, e della Virtus Francavilla, poi.