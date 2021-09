LECCE – Tredici acquisti e diciotto cessioni nel mercato estivo giallorosso: il riassunto della sessione

Il calciomercato estivo 2021/22 del Lecce, concluso poco fa, ha registrato una semi-rivoluzione nella rosa a disposizione di Marco Baroni. Tanti innesti e tante cessioni, ma anche qualche esubero rimasto nonostante sia fuori dal progetto tecnico. Oggi, nel giorno del gong, solo un movimento relativo alla prima squadra, ovvero l’addio momentaneo di Ilario Monterisi che ha preso la direzione di Catanzaro, in Serie C.

Di seguito, invece, la tabella riassuntiva del mercato condotto dai direttori Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera:

ACQUISTI:

Vera (d, Cosenza), Bjarnason (d, KA Akureyri), Calabresi (d, Bologna), Dermaku (d, Parma), Barreca (d, Monaco), Gendrey (d, Amiens), Tuia (d, Benevento), Blin (c, Amiens), Gargiulo (c, Cittadella), Helgason (c, FH Harnafjordur), Olivieri (a, Juventus), Strefezza (a, SPAL), Di Mariano (a, Venezia)

CESSIONI:

Vigorito (p, Cosenza), Milli (p, Virtus Francavilla), Adjapong (d, Sassuolo), Calderoni (d, Vicenza), Maggio (d, svincolato), Zuta (d, Valerenga), Pierno (d, Virtus Francavilla), Monterisi (d, Catanzaro), Riccardi (d, Triestina), Henderson (c, Empoli), Tachtsidis (c, svincolato), Nikolov (c, svincolato), Maselli (c, Foggia), Mancosu (c, SPAL), Stepinski (a, Hellas Verona), Yalcin (a, Besiktas), Pettinari (a, svincolato), Dubickas (a, Piacenza)