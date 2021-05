SERIE B – Lecce: non basta non sbagliare più, serve anche sperare. Il programma della 37ª giornata

Non basta non sbagliare le ultime due. Ora si deve sperare anche in passi falsi, o in mezzi passi falsi di Salernitana e Monza. Una situazione oltremodo complicata per il Lecce che, domani pomeriggio, chiude la stagione regolare al “Via del Mare” contro la Reggina.

I calabresi sono reduci da ben sette risultati utili consecutivi, tre vittorie e quattro pareggi. L’ultimo, martedì scorso contro l’Ascoli, in casa. Il 2 aprile scorso, la squadra di Marco Baroni è andata a fare il colpo sul campo del Venezia, che, in quel periodo, andava fortissimo.

Ad ogni modo, se il Lecce vuole continuare a sperare, deve battere Reggina, poi Empoli nell’ultimo turno di lunedì. La Salernitana affronta l’Empoli neo promosso e col vento in poppa, per aver ribaltato una situazione che, sino a due giornate fa, sembrava ormai intricata. La corsa alla vetta della classifica marcatori, da parte di Leo Mancuso, potrebbe, forse, essere uno stimolo per i toscani, essendo il centravanti empolese a sole due lunghezze da Massimo Coda. Il Monza, poi, ospita il Cosenza che ha assoluto bisogno di punti per poter evitare la retrocessione diretta. In questo caso, gli stimoli non mancano.

Ricordiamo che, in una classifica avulsa a tre con Monza, Salernitana e Lecce, passerebbero i brianzoli che vantano più punti negli scontri diretti; in caso di pari merito tra Salernitana e Lecce, la spunterebbero i salentini; in caso di parità tra Monza e Lecce, avrebbe la meglio la squadra di Brocchi.

Il bilancio, nei confronti giocati a Lecce, è nettamente dalla parte dei giallorossi che hanno vinto sette volte contro le due dei calabresi; sette i pareggi. L’ultima partita al Via del Mare fu il 3-2 del torneo di Serie C 2017/18: era il 18 novembre 2017, e il Lecce ribaltò la doppietta di Bianchimano con le reti di Torromino, Ciancio e Tsonev. La formazione dello Stretto non vince a Lecce dal febbraio 1997: in Serie B, s’impone per 1-2 con doppietta di Dionigi; di Francioso, su rigore, il momentaneo vantaggio leccese.

Arbitrerà Guida di Torre Annunziata, già in campo, quest’anno, in Cremonese-Lecce 1-2 del febbraio scorso (dati wlecce.it).

Il programma della 37esima giornata

ven. ore 14

Ascoli-Cittadella: Antonio Rapuano di Rimini (Affatato-Di Gioia; Illuzzi)

Brescia-Pisa: Gianluca Manganiello di Pinerolo (De Meo-Saccenti; Ros)

Cosenza-Monza: Piero Giacomelli di Trieste (Liberti-Galetto; Cosso)

Cremonese-Pescara: Francesco Meraviglia di Pistoia (Mokhtar-Yoshikawa; Amabile)

Frosinone-LR Vicenza: Lorenzo Maggioni di Lecco (Annaloro-Caliari; Feliciani)

Lecce-Reggina: Marco Guida di Torre Annunziata (Carbone-Zingarelli; Massimi)

Reggiana-Spal: Daniele Chiffi di Padova (Imperiale-Rossi L.; Prontera)

Salernitana-Empoli: Michael Fabbri di Ravenna (Di Iorio-Bottegoni; Volpi)

V. Entella-Chievo: Matteo Marchetti di Ostia LIdo (Moro-Di Monte; Colombo)

Venezia-Pordenone: Marco Piccinini di Forlì (Bresmes-Rocca, Camplone)

CLASSIFICA: Empoli 70 – Salernitana 63 – Monza e Lecce 61 – Venezia 57 – Cittadella 56 – Chievo, Brescia e Spal 50 – Reggina 49 – Frosinone 46 – Cremonese e Pisa 45 – LR Vicenza 44 – Pordenone e Ascoli 41 – Cosenza 35 – Reggiana 34 . Pescara 32 – Entella 23.

