LECCE – Corini non molla: “Ci proveremo fino alla fine seguendo l’esempio coraggioso di Mancosu”. I convocati

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato poco fa in conferenza stampa alla vigilia del match con la Reggina di domani pomeriggio.

C’è da reagire subito dopo il ko di Monza: Quel ko ha determinato che il nostro destino non dipenda più da noi. Possiamo ancora ribaltare la situazione cercando di vincere e pensando a noi. Sicuramente c’è rammarico di non poter guardare solo a noi, ma finché la matematica ci regala il sogno ci proveremo”.

Il tecnico si è pronunciato sulla vicenda di capitan Mancosu: “Il suo è un atto di grande coraggio. Ha sofferto molto ma è stato forte e tutti gli sono vicini, in primis i suoi affetti più cari ma anche noi. Abbiamo rispettato inizialmente il suo momento, mettendoci a suo completa disposizione ma lui ha fatto qualcosa di ancor più grande. Ha dimostrato coraggio nell’affrontare questa lotta. Noi gli stiamo vicini, ma è lui che ci traina da capitano, grande uomo e grande giocatore. Il suo esempio e la sua forza la porteremo in campo anche nelle partite che ci aspettano”.

Sull’avversario: “Dovremo fare una grande partita per combattere un avversario in lotta per i playoff. Hanno fatto i nostri stessi punti nel girone di ritorno grazie al grandissimo lavoro successivo all’arrivo in panchina di mister Baroni. Hanno una chiara identità, giocano sia con il 4-3-1-2 che con il 4-4-2 ed hanno mentalità di gioco e qualità importanti. In attacco sono sempre pericolosi, in difesa corti e attenti ed a centrocampo hanno piedi buoni per impostare”.

La possibile formazione: Yalcin ha talento ma non ho avuto grande possibilità di usarlo viste le condizioni. Rodriguez mi dà attitudini vicine a Pettinari, Stepinski me ne dà altre e gli devo fare i complimenti per la grande gara con il Monza nella quale ha creato due ottime palle gol. A centrocampo ho tante risorse e cercherò di scegliere le migliori anche in base delle attitudini della Reggina. Ci servirà qualità e palleggio perché ci aiuta a portare la partita dove vogliamo noi. Sceglierò elementi che me lo possono garantire”.

Tutto è ancora aperto: Noi dobbiamo fare bene con la Reggina per creare presupposti necessari. Poi credo anche che i campionati siano aperti finché c’è la matematica a dircelo, dobbiamo crederci e confido nel fatto che lo siano. Penso che ogni squadra sia chiamata a dare tutto quando scende in campo. Arrivando a pari punti con la Salernitana staremmo davanti, dobbiamo lavorare per far sì che questa possibilità, da parte nostra almeno, possa realizzarsi”.

Questi i convocati:

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo, Calderoni

CENTROCAMPISTI – Paganini, Nikolov, Bjorkengren, Hjulmand, Tachtsidis, Mancosu, Listkowski, Majer

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Rodriguez

Non faranno parte del gruppo i non convocati Monterisi, Maselli, Borbei e Felici (con la Primavera) e gli infortunati Pettinari e Adjapong. Calderoni convocato su sua richiesta, ma non disponibile.